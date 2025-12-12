Победителят от „Евровизия 2024“ връща трофея в знак на протест

Швейцарският певец Немо, който спечели изданието на конкурса „Евровизия“ през 2024 г., заяви, че ще върне наградата си, след като на Израел е позволено да участва в политически обремененото състезание за поп музика, пише Асошиейтед прес. Във видеоклип, публикуван в Инстаграм, Немо държи кристалния трофей с формата на микрофон и казва: „Днес вече не смятам, че тази купа има място на рафта ми“.

Небинарният певец Немо, който спечели конкурса през май 2024 г. с поп оперната ода The Code, припомня, че „Евровизия“ има амбицията да защитава единството, включването и достойнството на всички хора и именно тези ценности са направили конкурса значим за него. Но участието на Израел, предвид поведението на страната във войната срещу „Хамас“ в Газа, показва, че тези идеали са в категоричен конфликт с решенията на рганизаторите.

Пет държави вече обявиха, че ще бойкотират конкурса през 2026 г., след като организаторите отказаха да изключат Израел – Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, а още няколко обмислят да се оттеглят по същата причина.

"Винаги ще бъда благодарен на общността на "Евровизия", на феновете, които гласуваха, на артистите, с които споделих сцената, и на преживяването, което ме оформи като личност и музикант. Това решение идва от грижа за ценностите, които "Евровизия" обещава, а не от отхвърляне на хората, които я правят специална. Музиката все още ни свързва. Това убеждение не се е променило", уточнява още певецът.

„Когато цели държави се оттеглят, трябва да е ясно, че нещо не е наред“, заключава Немо, преди да сложи трофея в кутия, която според казаното от него ще бъде изпратена в централата на Европейския съюз за радио и телевизия в Женева, който организира конкурса „Евровизия“.

„Евровизия 2026“ трябва да се състои през месец май във Виена, след като австрийският певец JJ спечели конкурса през 2025 г. в Базел, Швейцария. Според традицията на „Евровизия“, страната победителка е домакин на изданието на конкурса през следващата година.

Оттеглянето на няколко държави от предстоящото издание хвърля сянка върху бъдещето на това, което трябва да бъде приятно културно събитие, белязано от приятелско съперничество и танцувални ритри, отбелязва АП. Конкурсът, който през 2026-а закръгля 70 години, винаги е декларирал, че се стреми да постави поп музиката пред политиката, но многократно е бил въвличан в световните събития. Например, Русия беше изключена през 2022 г. след пълномащабната си инвазия в Украйна. През последните две години конкурсът беше разтърсен от войната в Газа, което предизвика протести извън местата на провеждане и принуди организаторите да ограничат развяването на политически знамена.

Противниците на участието на Израел протестират срещу войната в Газа, където според някои данни са убити над 70 000 палестинци. Израелското правителство многократно е защитавало кампанията си като отговор на атаката на водени от „Хамас“ въоръжени лица на 7 октомври 2023 г. Тогава нападателите убиха около 1200 души – предимно цивилни, и взеха 251 заложници. Редица експерти, включително тези, наети от ООН, твърдят, че израелската офанзива в Газа се равнява на геноцид – твърдение, което Израел категорично отрича, припомня Асошиейтед прес.