Възраждат театър "Ренесанс", по-известен като "Син сити"

Построена е в началото на XX век като летен театър-градина "Нова Америка", за да се превърне след Първата световна война в първото в София вариете. Сетне става театър "Ренесанс" - най-голям и модерен за времето си: на сцената му поставя Гео Милев, играе Мими Балканска. След първия пожар - през 1940 г., и бомбардировките от Втората световна, е възстановена от новата власт като профсъюзен дом "Георги Димитров". Дълги години е позната на софиянци като кино с името на вожда. След промените в сградата се настаняват последователно дискотека "Скай клуб" и таверна "Леофорос". Последната й самоличност е попфолк клуб "Син Сити", който затваря врати през 2016 г. Следват опожарявания през 2017 и 2021 г., които я оставят в окаян вид.

Това е накратко 120-годишната история на червената сграда на столичния площад "Възраждане", която предстои да се възроди като зала за концерти и събития. Още на 12 ноември кметът на район "Възраждане" Станислав Илиев обяви във "Фейсбук", че е изготвен цялостен проект за реставрация, който да възвърне автентичния архитектурен облик на сградата, строена между 1906 и 1910 г.

"Предвижда се конструктивно укрепване, възстановяване на фасадната мазилка и декоративните елементи, както и подмяна на дограмата и покрива. Ще бъдат използвани съвременни материали и технологии, които гарантират дълготрайност и устойчивост, без да се нарушава историческият характер на сградата", обясни кметът, избран с листата на "Спаси София".

Многострадалното здание е паметник на културата с най-ниската категория "за сведение": понижена е от Министерството на културата през 2003 г., дотогава е "с национално значение".

Възложител на реконструкцията обаче не е общината, пише сайтът Citybuild.bg. Реставрацията ще бъде финансирана от настоящия наемател - дружеството "Театро Лайв" със съдружници Симеон Щерев, Драгомир Владов и Красимир Вангелов. Първите двама са и собственици на нощното заведение "Готъм клуб".

Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на София на 27 октомври т.г. и като възложител е вписан собственикът на сградата Красимир Георгиев през дружеството му "К.Г. - Красимир Георгиев". Архитектурният проект е разработен от българското архитектурно дружество SMPL Architects, а изпълнител на строителните дейности е "Валентин Петров 2004".

При реставрацията познатият червен цвят на сградата ще бъде заменен с характерния за стара София жълт нюанс, в какъвто е била тя и при построяването си. "Ние работим с екип с доста опит в областта и заедно с д-р Милена Докова, която е реставраторът, направихме доста изследвания, за да стигнем до извода какъв е бил първоначалният цвят, как е изглеждала в началото сградата. Направихме 3D лазерно сканиране на целия обект - и на старата част, и на по-новите постройки. Сглобихме и анализирахме всичко и търсихме в стари източници, стари снимки, карти, стари геодезически планове и така в много дълъг процес стигнахме до настоящата визуализация", посочва пред БНР арх. Милена Каменова. "В максимална степен ще се постараем да запазим това, което е останало от нея - най-вече това са фасадите, защото интериорът, за съжаление, всичко вече е безвъзвратно променено", допълва тя.

По думите на наемателя Драгомир Владов пред "Дневник", сградата ще се превърне в "център за събития със сцена и зала с 1300 места". Според коментари в социалните мрежи обаче ремонтът цели възраждане на заведението "Син Сити", което до година щяло да отвори отново. Има спекулации и че върху фундамента на историческата сграда в бъдеще ще израсне 20-етажен небостъргач с височина 75 метра.

Малко след затварянето на чалга клуба и преди пожара от 2017-а, собственикът Красимир Георгиев имаше намерение да построи петзвезден хотел на мястото. След сигнал на "Спаси София" тогава Министерството на културата установи нарушения на Закона за културното наследство, а общинските съветници спряха процедурата за регулация на площад "Възраждане", която включваше строителството на хотела.