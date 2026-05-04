Антонио Бандерас аплодира Радина Кърджилова като Медея в Мадрид

Холивудската легенда посети финалния спектакъл от турнето на Народния театър в испанската столица

04 Май 2026Обновена
Актрисата Радина Кърджилова не може да сдържи вълнението си от неочакваната среща. Бандерас поздрави целия български екип.
Холивудската легенда Антонио Бандерас изненада екипа на Народния театър „Иван Вазов“ в Мадрид, като изгледа финалния спектакъл от турнето на „Медея“ – постановка на световноизвестния Деклан Донелан. Актьорът лично поздрави Радина Кърджилова за блестящата ѝ игра в образа на Медея, а тя сподели емоцията си в Инстаграм: „Треперят ми краката от радост!“.

„Какво щастие! ЩАСТИЕ, Хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”. Благодаря! Благодаря! Благодаря!“, написа българската актриса, добавяйки благодарностите си и на испански: „Gracias”.

Директорът на Народния театър Васил Василев също коментира събитието в своя профил в социалната мрежа: Понякога думите са излишни! ​Успехът на „Медея“ в Мадрид не е случайност, а плод на огромните усилия и последователната работа на целия екип на Народен театър „Иван Вазов“. ​За четири дни изиграхме шест представления в емблематичния Teatros del Canal. Горди сме, че сред възхитената публика, която аплодира нашите актьори на крака, бяха и световни имена като Хавиер Камара и Антонио Бандерас. ​Благодарим за споделената емоция!“, пише Василев.

Холивудският актьор не само изгледа постановката, но и лично се срещна с екипа след финалните аплодисменти. Бандерас отдели внимание на всеки от артистите, като изрази специалното си възхищение от превъплъщението на Радина Кърджилова в главната роля. Радина публикува кадри и кратко видео, на които се вижда как усмихнатият Бандерас я поздравява топло, докато тя приема комплиментите с вълнение и скромност. Актрисата не скрива огромното си вълнение от неочакваната подкрепа на своя колега.

Спектакълът „Медея“ на Народния театър „Иван Вазов“ покори испанската столица и се превърна в едно от най-значимите културни събития на сезона в Мадрид. От 30 април до 3 май трупата изигра шест представления в престижния център Teatros del Canal, като всички билети бяха разпродадени още преди пет месеца. В продължение на четири дни античната трагедия събираше на едно място испанската публика и водещи представители на европейската театрална общност.

Антонио Бандерас, който развива мащабна театрална дейност със своя Teatro del Soho в родния си град Малага, не скри възхищението си от професионализма на българската трупа. В разговор с директора на Народния театър Васил Василев двамата обсъдиха възможности за бъдещи съвместни проекти и творческо сътрудничество между двете институции. Сред официалните гости на събитието беше и голямата испанска звезда Хавиер Камара, който също поздрави екипа за високата класа на постановката, информират от Народния.

Режисьорът на „Медея“ Деклан Донелан лично проследи гастрола и благодари на целия екип на Народния театър за отдадеността и професионализма. Актьорският състав на постановката включва още Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова и Ана Пападопулу.

„Една прецизна и вибрираща Медея“, написа авторитетният испански вестник „Ел Паис“ (El País) в ревюто си за спектакъла. Критиката подчертава „мощното присъствие“ на Радина Кърджилова, сравнявайки я с легендарната испанска актриса Лола Гаос, и отличава Велислав Павлов като „харизматичен и самонадеян Язон“. Изданието обръща специално внимание на трупата на Народния театър, определяйки я като състав с „дълбоки корени“, чиято игра е изпълнена с „чистота, енергия и съвършенство“.

„Успехът в Мадрид е поредното доказателство за международния авторитет на Народния театър и способността на българското театрално изкуство да говори на универсален език, печелейки сърцата на световната публика“, отбеляза Васил Василев. Гостуването на „Медея“ в Испания демонстрира високото ниво на родния театър, който успява да впечатли дори най-големите имена в световното кино.

„Медея“ на сцената на Народния театър можете да гледате на 18 юни.

 

Радина Кърджилова и Антонио Бандерас след спектакъла.
Екипът на българската постановка затвърди силната международна линия в представянето на първата ни трупа.
