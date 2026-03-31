Разследващата журналистика влиза в Народния театър

Народният театър „Иван Вазов“ се включва в европейски проект, посветен на разследващата журналистика и театъра. Проектът TRUth on STage – Stories, Journalism, Theatre (TRUST) свързва 9 водещи театъра в Европа с разследващи журналисти и ще се реализира до юни 2028 г. Началото е поставено с първи работен симпозиум, състоял се от 27 до 29 март в Schauspiel Köln, Германия.

TRUST („Доверие“) е амбициозен нов проект за сътрудничество, подкрепен с общо 1 000 000 евро съфинансиране от Европейския съюз, чиято цел е да свърже театъра и разследващата журналистика. Проектът се ръководи от Европейската театрална конвенция (European Theatre Convention – ETC) и Schauspiel Köln и ще разработи нови модели на сътрудничество между театри и журналисти, за да пренесе журналистически истории на сцената с цел укрепване на демокрацията, противодействие на дезинформацията и създаване на пространство за критичен обществен диалог.

Проектът се стреми да затвърди историческата роля на театъра като място за социална рефлексия и гражданска ангажираност – в момент, в който Европа е изправена пред нарастващи кризи, антидемократични нагласи, разпространение на дезинформация и фалшиви новини.

В рамките на проекта TRUST ще бъде създаден европейски колектив за журналистически театър, който ще разработва иновативни сценични продукции, базирани на журналистически разследвания, ще обучава театрални професионалисти за работа с журналисти и ще лансира устойчив и приложим модел за журналистически театър в Европа. Това ще засили връзките между медиите и културните институции и ще включи публиката в критичен диалог по сложни обществени теми, посочват инициаторите на проекта. Очаква се инициативата да има осезаем ефект и извън театралния сектор – чрез по-широко разпространение на журналистическо съдържание, по-голяма обществена ангажираност с разследващата журналистика и укрепване на демократичните ценности и социалното приобщаване.

Инициативата е силно вдъхновена от работата на водещия партньор Schauspiel Köln и неговия артистичен директор Кай Фогес. Тяхната продукция „Таен план срещу Германия“ (Geheimplan Gegen Deutschland – 2024), създадена съвместно с разследване на медията CORRECTIV за планове на крайнодесни политически фигури в страната, е представена в 40 театъра в Германия, достигнала е до 1,5 милиона зрители чрез стрийминг и е изиграла ключова роля за най-големите протести в германската история, извели близо 4 милиона души по улиците, отбелязват от екипа на проекта.

„Театърът винаги е помагал на обществата да се ориентират в сложни проблеми. В епоха на фрагментирани информационни среди имаме нужда от разказвачи, които могат да изразят спешността ясно и прецизно. Решението на Европейския съюз да инвестира в TRUST е силен ангажимент към създаването на фокусирани общностни пространства, в които публиката може да размишлява, да анализира и да взема съвместни решения за своето бъдеще“, казва Хайди Уайли – изпълнителен директор на Европейската театрална конвенция.

„С инвестицията в TRUST Европейският съюз подчертава ключовата роля на културата за опазването на демократичните ценности. Чрез смели експерименти и междусекторно сътрудничество TRUST има за цел да създаде устойчив европейски модел за журналистически театър – така че сцените в Европа да бъдат пространства, в които истината се изследва, историите се разказват отговорно, а общностите се събират, за да оформят общото си бъдеще“, коментира и Кай Фогес, артистичен директор на Schauspiel Köln – един от най-интересните театри в немскоезичния свят, утвърдил се като пространство за обществен дебат, в което се срещат изкуство, журналистика и публика.

„За нас е важно театърът да бъде място, в което се задават въпроси и се търси смисъл. Срещата между журналистиката и сцената отваря нови възможности за това да се разказват реални истории и да се води разговор с публиката“, обобщават от Народния театър.

Консорциумът на TRUST отразява културното многообразие на Европа, като обединява водещи театри, журналисти и медийни партньори, както и най-голямата мрежа от публично финансирани театри в Европа – Европейската театрална конвенция. Партньори на Народния театър „Иван Вазов“ в начинанието са Schauspiel Köln, Кьолн (Германия), Национален театър, Прага (Чехия), Teatro Nacional Dona Maria II, Лисабон (Португалия), CDN – Théâtre Nanterre-Amandiers (Франция), Örkény Theatre, Будапеща (Унгария), Folkteatern, Гьотеборг, (Швеция), Volkstheater, Виена (Австрия), De Toneelmakerij, Амстердам (Нидерландия). Те представляват широк спектър от театрални традиции и институции и стъпват върху утвърдена история на награждавани сътрудничества и артистични иновации.