Хърватско "Престъпление и наказание" на Йерней Лоренци гостува в Народния

Спектакълът на Националният театър в Загреб разглежда вината като състояние, което надживява възмездието

Днес, 14:51
В прочита на Лоренци чувството за вина предшества и надживява всяко възможно наказание.
В прочита на Лоренци чувството за вина предшества и надживява всяко възможно наказание.

Народният театър "Иван Вазов" продължава да отваря сцената си към значими европейски театрални гласове. На 12 май в рамките на платформата #СценаБезГраници ще гостува спектакълът на Хърватския национален театър в Загреб и големия режисьор Йерней Лоренци "Престъпление и наказание" по Фьодор Достоевски.

Името на Лоренци вече е добре познато на българската публика от няколко гастрола на негови проекти на международни форуми у нас и постановката му "Орфей" в Народния театър, отличена с награди за най-добро представление, режисура и водеща мъжка роля за Деян Донков. В началото на следващия театрален сезон ще се състои и премиерата на следващия му български спектакъл – "Физика на тъгата" по едноименния роман на Георги Господинов, отново с участието на актьори от първата ни трупа. Предстоящото гостуване на "Престъпление и наказание" е поредна възможност родните зрители да се докоснат до един от най-разпознаваемите режисьорски почерци в съвременния европейски театър.

Създаден по великия роман на Фьодор Достоевски, спектакълът разглежда не толкова самото престъпление, колкото неговото неизбежно вътрешно отражение – вината като състояние, което предхожда и надживява всяко наказание. В интерпретацията на Лоренци тя не е юридически акт, а дълбоко екзистенциално преживяване, което разклаща границите между съзнание и подсъзнание, между реалност и халюцинация. Чрез "Престъпление и наказание" Лоренци се връща към същностните елементи на театъра – актьорското присъствие, празното пространство и силата на въображението, за да изведе на преден план философската тъкан на романа, отбелязват домакините на гастрола.

Спектакълът на Хърватския национален театър в Загреб събира на сцената утвърдени актьори и млади изпълнители. В този прочит "Престъпление и наказание" не е история за извършеното престъпление, а за невъзможността човекът да избяга от самия себе си, твърдят от екипа.

Билети за представлението вече се продават онлайн, както и на касите на Народния театър. Гостуването се осъществява в рамките на инициативата #СценаБезГраници, която за втора поредна година ще предложи на публиката срещи с някои от най-забележителните спектакли от европейската сцена.

Йерней Лоренци e сред водещите режисьори на Словения, професор в Академията за театър, радио, кино и телевизия в Любляна. Роден е през 1973 г. в Марибор. Българската публика познава четири от неговите постановки, гостували на Международния фестивал „Варненско лято“ и „Световен театър в София“: „Бурята“ от Николай Островски на Градския театър в Любляна (2013), „Бесният локомотив“ от Станислав Виткевич-Виткаци на Словенския национален драматичен театър (2014), „Илиада“ (2016), спечелила Голямата награда за режисура и наградата на публиката на Международния театрален фестивал БИТЕФ 2015 в Белград, както и Голямата награда, наградата на критиците и журналистите и наградата за музика на Международния театрален фестивал „Контакт“ в Торун. През 2022 г. гостува спектакълът му „Мъртвият идва за любимата си“ от Светлана Макарович.

Хърватският Разколников изпитва границите на свободата.
В "Престъпление и наказание", както в повечето от проектите на Лоренци, актьорите са подредени в полукръг и дискутират.
Сцена от "Престъпление и наказание"
