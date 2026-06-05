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Народният театър връща Александър Морфов като главен режисьор

ВКС постанови окончателно, че дисциплинарното му уволнение е незаконно

05 Юни 2026Обновена
БНТ

Уволнението на Александър Морфов от поста главен режисьор на Народния театър е окончателно обявено от съда за незаконно. Това съобщи първо в социалните мрежи съпругата му, актрисата Рени Врангова. Върховният касационен съд (ВКС) не е допуснал за разглеждане касационната жалба на директора Васил Василев, става ясно от определение от 2 юни т.г. Остава в сила решението на предишната инстанция - Софийски градски съд от октомври 2025 г. По-рано и Софийският районен съд обяви дисциплинарното уволнение за неправомерно, но театърът в лицето на Васил Василев отново обжалва. 

Освен това съдебният състав с председател Мими Фурнаджиева осъжда Народния театър "Иван Вазов" да плати на Морфов 750 евро за направени съдебни разноски по делото. Часове след публикуването на определението театърът съобщи, че ще изпълни постановеното от Върховния касационен съд решение по отношение на режисьора Александър Морфов и ще приложи всички предвидени законови процедури. От институцията подчертават, че съдебното решение възстановява Морфов на административната длъжност "главен режисьор", което означава, че той ще изпълнява единствено административни, а не творчески функции. Предстои да видим как ще бъде реализирано това предвид непоносимостта между него и действащия директор на трупата.

Режисьорът на "Хъшове", "На ръба" и "Животът е прекрасен" беше изгонен от Народния театър през февруари 2023 г. Напрежението там започна да се трупа четири месеца по-рано, когато бившият пиар на ДПС Велислава Кръстева бе назначена за завеждащ "Връзки с обществеността". След продължил няколко месеца конфликт, започнал с надраскване на вратата на пиарката с надписи "ДПС" и "Изчезвай", директорът уволни Александър Морфов за "неявяване на работа" и "уронване на доброто име на работодателя". Броени месеци преди тези събития той бе лично назначен от Васил Василев за главен режисьор в поверения му театър. Уволнението предизвика протест на малък брой актьори, предвождан от Валери Йорданов и Камен Донев, които също водеха дела срещу Василев. По-голямата част от трупата на Народния театър обаче застана зад директора. Междувременно Василев заведе дело срещу Морфов за обида и режисьорът беше осъден да плати 1000 лева глоба и съдебни разноски, тъй като нарече директора на театъра "нищожна личност" от сцената на наградите "Аскеер". 

Основните доводи на магистратите от СГС да отменят уволнението бяха свързани с тълкуването им, че позицията на главния режисьор е основно с художествено-творчески функции, а с тях е натоварен персонал с ненормирано работно време и не може да се търси отговорност от Морфов за това, че не е бил на работа в три конкретни дни, припомня "Сега". Съдът не се съгласи и че режисьорът е уронил доброто име на работодателя си с надписа на кабинета на директора Васил Василев и в интервю, когато заяви, че "Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов", като приема, че с думите си в случая е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. Отделно и двете инстанции констатираха, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно.

В крайния си акт от 2 юни Върховният касационен съд подчертава, че същественото в случая е, че действията на Морфов не са насочени към уронване доброто име на работодателя (Народния театър "Иван Вазов" - б.р.), а персонално към директора Василев и заради това не представляват нарушение на трудовата дисциплина, пише юридическият сайт Lex.

Александър Морфов бе защитаван от адвокат Светлана Нейкова, на която Рени Врангова благодари. 

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