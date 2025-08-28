С "мижитурка" и "човечец" Камен Донев не е обидил директора на Народния

Многоактната драма "директорът на Народния театър срещу Александър Морфов и приятели" три години по-късно върви към финал - поне в съда. С решение на втора инстанция Софийският градски съд оправда Камен Донев по делото за обида, образувано срещу него от Васил Василев през пролетта на 2023 г., видя "Сега" в деловодните регистри. Директорът се оплакваше от квалификациите "мижитурка", "човечец" и "не е читав човек", изречени от актьора в тв ефира покрай разразилия се в Народния театър "Иван Вазов" скандал, и настояваше за обезщетение от 2500 лева.

През юни м.г. Софийският районен съд (СРС) постанови, че Камен Донев е изразил лично мнение, което безспорно е негативно, но не е обидно. Използваните изразни средства като "човечец" и "не е читав човек" са оценки за качествата на директора и са съвместими с правото на свободно изразяване на гражданите, съгласно Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Васил Василев трябваше да плати и съдебните разноски в размер на 2600 лева.

Директорът обаче обжалва пред по-висша инстанция и отне още година, включително разпити на свидетели, докато се стигне до окончателното решение. СГС потвърди, че първоинстанционният съд е събрал необходимите доказателства, не е допуснал процесуални нарушения и е изпълнил задълженията си за всестранно, обективно и пълно изследване на доказателствата по делото.

В резултат съдът отхвърли жалбата на Василев като неоснователна и отсъди той да заплати на Камен Донев още 1000 лева разходи за адвокатско възнаграждение пред втората инстанция. Те се прибавят към онези 2650 лв. съдебни разноски, които директорът на Народния театър вече дължеше. Решението е окончателно.

ПРЕДИСТОРИЯ

Искът на Васил Василев срещу Камен Донев е само едно от съдебните разклонения на сагата, която започна през есента на 2022 г. с надрасканата врата на пиарката в Народния театър след представление на "Хъшове".

Конфликтът в Народния театър се пренесе в съда Скандалът в Народния театър „Иван Вазов", започнал с надрасканата врата на бившата пиарка Велислава Кръстева от вече също бившия главен режисьор Александър Морфов, се пренесе в съда.

По-рано тази година Софийският районен съд призна режисьора Александър Морфов за виновен по делото за обида, заведено отново от Васил Василев. Режисьорът бе осъден да плати 1000 лв. глоба и разноските по делото в размер на 2200 лв. за думите, изречени от сцената на театър "Българска армия" по време на връчването на наградите "Аскеер" на 24 май 2023 г.: "Там някъде се спотайва онази партийно-номенклатурна, нищожна личност, който е директор на театъра в момента". На "Сега" не е известно дали Морфов е обжалвал.

През м.г. съдът се произнесе и по насрещните искове на Валери Йорданов и Васил Василев. Актьорът от "Хъшове" съдеше директора за претърпени неимуществени вреди, свързани със здравето му, а директорът съдеше актьора заради Фейсбук коментари по негов адрес като "Вие сте за незабавно махане, психиатричен преглед" и "Ще се видим в съда, заедно с... други колеги, които са във възторг от вашите мутренски изпълнения". СРС отхвърли и двете претенции, като всеки от двамата бе осъден да плати на другия по 400 лв. разноски.

Същият съд на 14 октомври 2024 г. отмени дисциплинарното уволнение на Александър Морфов от Народния театър. Той постанови, че театралът трябва да бъде възстановен на работа, тъй като наказанието е непропорционално на провиненията му (но това, разбира се, не се случи). Припомняме, че директорът на Народния театър "Иван Вазов" Васил Василев уволни дисциплинарно Морфов за "неявяване на работа" и "уронване на доброто име на работодателя". Шумно отразеният в медиите спор помежду им започна през ноември 2022 г., след като режисьорът надраска вратата на тогавашната пиарка Велислава Кръстева, близка до ДПС. През февруари 2023 г. тя напусна, а Александър Морфов бе уволнен. Броени месеци по-рано той бе лично назначен от Васил Василев за главен режисьор в поверения му театър.

В хода на скандала спектаклите на Морфов бяха свалени от афиша, а Камен Донев, който бе нещатен актьор в представления на театъра, прекрати отношенията си с институцията.