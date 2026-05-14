Валери Йорданов и Народният театър се скараха за „Караконджул“

Народният театър и актьорът Валери Йорданов, който влезе в конфликт с ръководството на първата ни трупа покрай скандала с уволнението на режисьора Александър Морфов, сега пък влязоха в спор за авторските права на моноспектакъла „Караконджул“.

От статус на актьора във Фейсбук от Народния театър са узнали, че той е обявил предстояща премиера на негов авторски спектакъл „Караконджул“ на 24 юни в „Théatro отсам канала“. По този повод от театъра изпратиха до медиите своя официална позиция, в която се казва: „Моноспектакълът „Караконджул“ по творбата „Дервишово семе“ на Николай Хайтов се играе на Сцена „Апостол Карамитев“ в Народен театър „Иван Вазов“ от януари 2020 г., т.е. в продължение на повече от 6 години. Единствената роля в спектакъла се изпълнява от актьора Валери Йорданов, който е на трудово правоотношение с театъра. При създаването на моноспектакъла Народен театър „Иван Вазов“ е уредил всички отношения между заинтересованите стрни, свързани с авторски права“. Моноспектакълът „Караконджул“ е създаден, продуциран и се финансира изцяло от Народен театър „Иван Вазов“, изтъкват оттам.

„Във връзка с включването на моноспектакъла „Караконджул“ в програмата за месец юни 2026 г. на частния театър „Théatro отсам канала“, обявен като авторски спектакъл на Валери Йорданов, заявяваме, че по никакъв начин актьорът не е потърсил съгласието на театъра, нито е поискал разрешение да представя моноспектакъла „Караконджул“ на друга сцена, извън тази на Народен театър „Иван Вазов“. Валери Йорданов не е носител на авторското право върху текста и режисурата на пиесата „Караконджул“. Подобни действия са в нарушение на трудовия договор на всеки служител на театъра“, категорични са от Народния.

Режисьор на моноспектакъла на Валери Йорданов е Стоян Радев.

От първата ни сцена уточняват, че в Софийски градски съд е образувано производство, в което се води правен спор относно авторството на текста на пиесата „Караконджул“. Към настоящия момент делото все още е висящо на първа съдебна инстанция. Това означава, че докато не бъде постановен окончателен съдебен акт, установяващ авторството, никой друг, освен Народен театър „Иван Вазов“, няма право да поставя пиесата на сцената на други театри, както и дадено лице да се афишира като неин автор.

„Народен театър „Иван Вазов“ категорично не толерира действия, които нарушават установените професионални, етични и правни норми, върху които се гради авторитетът на първата ни театрална сцена. Всяко неправомерно използване на интелектуална собственост, включително реализиране на спектакли и сценични форми в нарушение на авторските и сродните им права, представлява недопустим акт както спрямо институцията, така и спрямо труда на всички творци, участвали в създаването на съответния спектакъл“, пишат в позицията си от ръководството на театъра.

„Народният театър ще защитава правата и репутацията си с всички предвидени от закона средства, като незабавно ще сезира всяка компетентна контролна, административна или съдебна институция при установяване на подобни нарушения", завършват от там.

Не закъсня с отговор и актьорът Валери Йорданов, който се обърна чрез публикация в социалната мрежа към директора на трупата Васил Василев. Представяме я на читателите без редакторска намеса и коментар: „Г-н Василев, чуйте и моята позиция... Колко пъти трябва да Ви убеждавам, че Вие не сте Народния Театър, а сте служител на "Предприатието", както го нарекохте в "Дисциплинарната си Забележка", която обжалвам в Съда? Аз също съм служител на този театър и от 2004 година изпълнявам съвестно актьорските си задължения. В случая "актьрът играе", но авторът на пиесата има неуредени договорни отношения с "ползватела й". За щастие, при нови Съдебни Дела и нови Съдебни Експертизи, които адвокатите Ви постоянно обжалват - мога да представя и нови доказателства над тези, които и до тук сринаха в Съда Вашите плоски или незрели твърдения и аргументи. Юридически казано - няма как да забраните на автор да играе текста, по който работи от 1996 година, играл е през 2002 и 2003 година в Младежки Театър "Николай Бинев" и е донесъл над 1 800 000 лв. на НТ "Иван Вазов", до преди да започнат Делата, провокирани от Вашата странна особа... P.S. Г-н Василев... Вие не сте НТ "Иван Вазов". Моля Ви, обърнете внимание на психичното си здраве... Важно за всички нас е да сте добре. ("... а майка ми в Ловеч, нищо и не подозира!" - цитат, по "Двубой" на Иван Вазоз, който също не сте)“.

Очевидно предстои пореден казус, който ще се решава в съда. Дела и контрадела, свързани с все още тлеещия конфликт, избухнал в края на 2022 г. с надрасканата от Морфов врата на бившата близка до ДПС пиарка Велислава Кръстева, вече водиха Камен Донев, Васил Василев, режисьорът Александър Морфов и самият Валери Йорданов…