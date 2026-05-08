Бони Тайлър е в изкуствена кома

Бони Тайлър е поставена в изкуствена кома, за да се улесни възстановяването ѝ след спешната операция на червата, съобщи говорител на звездата, цитиран от Би Би Си. 74-годишната певица от Уелс е била спешно хоспитализирана в сряда в болница близо до дома ѝ във Фаро, Португалия, за да бъде оперирана."

Говорител на певицата сподели допълнителна информация за състоянието й в четвъртък вечерта. "Бони е поставена в изкуствена кома от лекарите си, за да се улесни възстановяването й", каза той и допълни: "Знаем, че всички й пожелавате добро и молим за уединение в този труден момент. Ще направим допълнително изявление, когато сме в състояние да го направим."

Бони Тайлър (погрешно наричана у нас и Бони Тейлър, включително от БТА - б.р.), родена като Гейнър Хопкинс, е израснала в общинско жилище в Нийт. Тя се превърна в международна сензация с песента Total Eclipse of the Heart през 1983 г., а 43 години по-късно парчето премина границата от 1 милиард слушания в стрийминг платформата Spotify.

Бъдещата звезда е открита от Роджър Бел в клуб в Суонзи, Уелс. Издава първия си сингъл Lost in France през 1977 г. Пет години по-късно тя излиза Total Eclipse of the Heart, който прекарва две седмици на първо място в класацията на Великобритания и четири седмици в САЩ. За този свой най-голям хит тя получава номинация за "Грами", а по-късно е номинирана и за албума Faster Than the Speed of Night и сингъла Here She Comes.

Тайлър също така представи Великобритания на "Евровизия" през 2013 г., но се класира на незавидното 19-о място от 26 участници. А през 2023 г. беше удостоена с Ордена на Британската империя за приноса си към музиката, припомня Би Би Си.