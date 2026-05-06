Чешкият външен министър взе присърце съдбата на Чешкия център у нас

Министърът на външните работи на Чехия Петр Мацинка е разпоредил да не се счита за финално решението за затваряне на Чешкия център в София, съобщи Евгения Бернщайн - българка, която от години живее и работи в Чехия. Това е постигнато благодарение на гражданска активност и проведени протести в Прага и София през тази и миналата седмица.

"Ще следим изкъсо следващите им стъпки и разбира се, няма да отпускаме натиска, докато няма крайно положително решение! Този засега положителен развой безспорно е вследствие на огромната и шумна реакция на цялата българска общественост (както май и след един сюрреалистичен разговор по Уотсап между мен и премиера Бабиш, случил се благодарение на невероятната супер-жена Irena Hůlová и с огромната помощ в лицето на Bozhana Nisheva). Никога не се съмнявайте в силата си да преобръщате и променяте за по-добро!", пише във "Фейсбук" Евгения, която е разговаряла онлайн с чешкия министър-председател Андрей Бабиш по темата.

В съобщение до медиите на 27 април т.г. Чешкият център в София обяви, че приключва дейността си. "С голяма тъга ви информираме, че съгласно решение на генералния директор на мрежата Чешки центрове, Чешкият център в София ще бъде закрит и приключва културната си и образователна дейност в България", гласеше депешата. На 5 май най-старата чешка институция от този тип в чужбина, която е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навърши 77 години. Причината за затварянето е намаленият бюджет на мрежата Чешки центрове в чужбина. През тази година е планирано да затворят и филиали в Милано, Тбилиси и Стокхолм, а през 2024 г. това вече се случи в Ротердам и Атина.

Веднага бяха инициирани две онлайн петиции, които вече са подкрепени от над 4000 души. На заседание на Академичния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 29 април единодушно бе подкрепено отворено писмо в защита на Чешкия център в София. Временно изпълняващият длъжността кмет на столичния район "Средец" Александър Петков разпространи отворено писмо до министъра на външните работи на Чехия и до генералния директор на Чешки центрове, с копие до министъра на външните работи на България, в което заяви подкрепата си за запазването на Чешкия културен център в София и призова решението за закриването му да бъде преразгледано.

На 30 април се проведе мирен протест пред Министерството на външните работи в Прага. Чешките центрове попадат под егидата на това ведомство, което в правителството на Бабиш е управлявано от крайнодясната Партия на автомобилистите.

На 4 май пък стотина души се събраха на протест в София - в градинката "Кристал" срещу сградата на Чешкия център на ул. "Раковски" 100. "Имаме намерение да докажем, че тази институция е изключително ценна за нас. Настояваме Чешкият център да продължи своята дейност", каза пред БТА съорганизаторът Мая Петкова.

"Тъй като съм женена за чех, живея между Прага и София, ние ще направим всичко възможно мостовете между тези две култури да продължат да бъдат здрави. Какво би означавало утре двата орела от "Орлов мост" да вдигнат криле и да хвръкнат, и мостът да се срути? Орлите са докарани с влак от чешките братя Прошек. Връзките между България и Чехия не са от онзиден, не са от вчера", каза и Евгения Бернщайн.

Сред участниците в демонстрацията бяха още деканът на Факултета по славянски филологии в СУ проф. Амелия Личева, литературният критик Митко Новков, изпълнителният директор на "София филм фест" Мира Сталева, писателката Лидия Гълъбова, журналистът и философ Тони Николов, преподавателят в катедра "Славянски литератури" на СУ доц. Добромир Григоров, доц. Стоян Дечев от катедра "Плакат и визуална комуникация" на Националната художествена академия (НХА), Асен Терзиев от фондация "Виа фест", който е организатор и на театралния фестивал "Варненско лято", писателката Яница Радева, Ивана Хиткова от фондация "Прочети София" и др.

Сред подкрепилите протеста за запазването на Чешкия културен институт е и актьорът Иван Бърнев, играл във филма на именития чешки режисьор Иржи Менцел "Обслужвал съм английския крал".