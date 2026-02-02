Адам Ролекс представя във фотографии рейв сцената на Чехия

Фотографът Адам Ролекс лично ще представи у нас изложбата си Great Mother и селекция от кадри, подбрани от едноименната му авторска книга, за чешката фрий техно сцена, която силно влияе и за организирането на техно партита и техно фестивали в България. Откриването е на 12 февруари в 18.00 часа в Чешкия център в София.

Тази изложба е за всички, които обичат да надникват “под капака” и които усещат, че има неща, неизразими с думи, защото са по-големи от самите нас. Озаглавена е Great Mother, защото действието се развива предимно в света на техно пътешествениците и техно ентусиастите на места, където танцът докосва безкрайността, отбелязват организаторите. Вдъхновена е от социологическо-психологическото есе Mysterium Musicus на Владислав Шолц, в което авторът сравнява саунд системата и примитивната, повтаряща се техно музика, която гърми от нея, с архетипа на Майката Земя, а танцуващите – с нейните деца, които тя призовава обратно при себе си, обратно в безопасност у дома. Рейв партито е място за транс преживяване, временна зона, където рейвърите, под влиянието на споделен танц и променени състояния на възприятие, се потапят в колективно безсъзнание. “Добре дошли в света на фотографиите, които създават символични образи и същевременно носят послание за хора, които не са спрели да мечтаят за изгряващото слънце”, призовава авторът.

Адам Ролекс е роден в Бероун – Чехия, през 1990 г. Активен е в културните платформи на Прага и има дългогодишен интерес както към съвременни, така и към исторически музикални сцени и автономни социални проекти, което го е довело до целенасочено изучаване на визуалното изкуство и фотографията. Творчеството му се разклонява в две области: първата може да бъде опледелена като класическа документална фотография, докато втората изследва експерименти със средствата и възможностите на тъмната стая и аналоговите процеси за обработка на снимки. Той използва сравнително съвременни процеси, предлагани от конвенционалната аналогова фотография, но също така владее и техники, познати от ранната история на фотографията.

Адам Ролекс прилага както примитивни методи за фотографско записване, така и технически сложни устройства с всички формати на негатива – от 35-милиметрови ленти до широкоформатни негативи. По този начин оформя колекции от фотографии с разпознаваема естетика, при които процесът на създаване често е видим и имат неприкрити несъвършенства. Ключов елемент в работата му е случайността, генерирана от техническите устройства и аналоговите процеси, както и обикновеният подход „тук и сега“. През последните години Ролекс все повече се обръща към класическата пейзажна фотография и автопортретите, съчетани с пейзажа. През 2022 г. завършва двугодишно обучение по артефилетика и арт терапия. В края на 2023 г. придобива магистърска степен в катедра „Фотография“ на Пражката филмова академия.

Изложбата ще остане в София да 13 март.