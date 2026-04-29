София и Прага протестират срещу закриването на Чешкия център

Протестна вълна се надигна срещу готвеното от чешкото външно министерство затваряне на Чешкия център в София след 77 години дейност. Две паралелни петиции бързо събраха близо 2500 подписа. Едната е инициирана от актьора Ицхак Финци и неговата съпруга - доц. д-р Лиза Боева, а другата от студенти бохемисти. "Закриването на Чешки център София би означавало прекъсване на дългогодишна културна приемственост, отслабване на българо-чешките отношения, затрудняване на бохемистичната дейност в България и загуба на важна платформа за културен обмен, образование и обществен диалог", се казва в едната от тях. Лавинообразна реакция срещу решението на чешкото правителство от страна на културни дейци, сътрудничили през годините с Чешкия център, и обикновени граждани, се надигна и в социалните мрежи.

По същия повод утре в 18:00 ч. се организира ефективен протест пред външното министерство в Прага. Според организаторите на събитието затварянето на Чешкия център в София не е просто "административно съкращение", а прекъсване на културните отношения между България и Чехия. "По време на тоталитарния режим Чешкият център донесе чешка литература, филми, театър и духа на Пражката пролет в България. И до днес той остава жива платформа за съвременно изкуство, литература, музика, образование и преподаване на чешки език", споделят те.

Протестът е и срещу закриването на културните центрове в Милано, Тбилиси и Стокхолм, които също предстои да затворят заради това, че чешкото МВнР е намалило бюджета на мрежата от чешки центрове от 180 млн. през миналата година, на 157 млн. крони. В евро става дума за нищожна разлика от 800 000.

Георги Бечев, представител на българското малцинство в Правителствения съвет за националните малцинства, написа в писмо, че "усилието да се спестят няколко милиона крони по никакъв начин не може да компенсира сериозните последици, които би донесло затварянето на тази културна институция". "На първо място, това би било намаляване на влиянието на Чехия в страна, която традиционно е много приятелска към нас и е и наш партньор в ЕС и НАТО. Освен това, разбира се, би имало и цялостно отслабване на позицията на Чехия в рамките на целите Балкани, което е една от ключовите области на чешката външна политика", пише Бечев. Писмото беше разпространено във "Фейсбук" от чешката писателка с български корени Бианка Белова.

В понеделник бе съобщено, че центърът в София приключва културната си и образователна дейност в страната след решение на генералния директор на мрежата от чешки центрове. Такива има в още 25 града в 23 страни на четири континента, но софийският не е първият, нарочен за затваряне. През тази година се планира закриване и на филиалите в Тбилиси, Стокхолм и Милано. През 2024 г. бяха затворени представителства в Ротердам и Атина, но за сметка на това бе открит Чешки център в Ханой, Виетнам. В правителството на премиера Андрей Бабиш външното министерство, и под неговата егида мрежата от чешки центрове, е поверена на крайнодясната Партия на мотористите, която има 13 места в 200-членния чешки парламент.

"Миналия четвъртък получих решение от генералния директор на мрежата чешки центрове, с което ми се възлага да затворя Чешкия център в София до 31 юли 2026 г.", заяви във вторник пред Радио Прага директорката му Радка Рубилина. Публичната дейност на институцията обаче ще спре още в края на май: последното предвидено събитие е изложбата на живеещата в Прага българска илюстраторка Петя Константинова - "Хвърчащата Прага", която може да бъде разгледана от 20 до 31 май.

През 2023 г. Рубилина наследи на поста Дагмар Остранска, а тя пък - Катерина Хуртаева, която като директор до 2017 г. направи много за популяризирането на чешката култура в България. Мнозина смятат, че негативното развитие за институцията е започнало още преди девет години, когато Чешкото посолство напусна самостоятелната си резиденция на бул. Янко Сакъзов" 3 и зае няколко етажа от сградата на "Раковски" 100, с което силно ограничи пространството и културните функции на Чешкия център.