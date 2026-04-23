ЕК отряза парите на биеналето във Венеция заради Русия

Европейската комисия спря безвъзмездното финансиране за Венецианското биенале в размер на 2 млн. евро, съобщава БНР.

Грантът, който трябваше да помогне за издръжката на изложението за модерно изкуство през следващите три години, ще бъде спрян заради решението на Фондация "Венецианско биенале" да отвори руския павилион след 4 години пауза и да покани руски художници за първи път от началото на войната в Украйна.

Във вторник върховният представител за външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че завръщането на Русия на биеналето е "морално погрешно", докато Русия унищожава украински музеи и църкви и се опитва да заличи украинската култура.

Говорителят на Еврокомисията Тома Рение посочи, че биеналето има срок от 30 дни да обясни защо е било позволено на Русия да отвори пак свой павилион с експонати. Той подчерта, че ако отговорът не е задоволителен, финансирането ще бъде блокирано напълно. По думите му до момента не е изпратено и едно евро до Венецианското биенале.

61-ото Биенале във Венеция - най-голямото международно събитие за съвременно изкуство - се открива на 9 май и България също има свое участие в него с проекта "Федерация на минорните практики".

"Сега" припомня:

През март т.г. стана ясно, че на Русия ще бъде позволено да участва в тазгодишната изложба във Венеция. Аргументът на организаторите е, че отхвърлят "всякаква форма на изключване или цензура в културата и изкуството".

Проектът на Русия се нарича "Дърво, вкоренено в небето" и в него е планирано да участват около 40 творци, някои от които чужденци. Павилионът има връзки с руската държавна компания "Ростех", смятана за доставчик на оръжия за руската армия, подчертаха евродепутати в свое изявление в края март. Медии бяха написали по-рано, че куратор на павилиона е дъщерята на заместник-директора на "Ростех" Николай Волобуев, докато един от проектите ще бъде изпълнен под надзора на дъщерята на руския външен министър Сергей Лавров.

Още тогава от Европейската комисия остро разкритикуваха решението и предупредиха, че това може да доведе до спиране на финансирането. "Това решение на Фондация "Биенале" не е съвместимо с колективния отговор на ЕС на бруталната агресия на Русия. "Институциите в блока трябва да действат в съответствие със санкциите на Съюза. Ако Фондация "Биенале" не промени решението си относно участието на Русия, ще разгледаме по-нататъшни действия, включително спиране или прекратяване на текущото финансиране от страна на ЕС за Фондацията", казаха вицепрезидентът на ЕК Хена Виркунен и еврокомисарят по културата Глен Микалеф в съвместно изявление.