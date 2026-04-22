Телма и Луиз красят плаката на 79-ия Кан

35 години се навършват, откак Сюзън Сарандън и Джина Дейвис изиграха легендарните бунтарки

Днес, 12:10

Телма и Луиз - героините от едноименния филм на режисьора Ридли Скот, изиграни от Джина Дейвис и Сюзън Сарандън, са лицата на официалния плакат на 79-ия кинофестивал в Кан, предаде АФП. Този избор идва тридесет и пет години след световната премиера на филма, състояла се на 20 май 1991 г. именно в Кан, припомнят организаторите в прессъобщение.

Плакатът в черно и бяло показва Телма и Луиз, "кацнали" върху кабриолета Ford Thunderbird, с който бягат от обществото и мъжете в опит да си върнат свободата. Организаторите посочват, че филмът е засегнал "авангардни за 1991 г. теми, които и днес все още отекват силно" и го определят като "първото женско и феминистко road movie в киното".

"Тези две незабравими жени, истински бойци, преобърнаха масата и разбиха някои кинематографични и политически стереотипи; те въплъщаваха абсолютната свобода и непоколебимото приятелство; те показаха пътя към еманципацията, когато това стане жизненоважно. Да го помним днес означава да отпразнуваме постигнатия напредък, без да пренебрегваме това, което остава да се направи", мотивират решението си от Кан.

Филмът  на Ридли Скот, показан тогава извън конкурсната програма на кинофестивала в Кан, се превърна в касов хит и получи шест номинации за "Оскар", включително за най-добра актриса за двете изпълнителки на главните роли. "Телма и Луиз" спечели наградата за най-добър оригинален сценарий на Кали Кури. Във филма участваха още Харви Кайтел, Майкъл Медсън и Кристофър Макдоналд, а младият Брад Пит (избран за ролята лично от Джина Дейвис) направи кратко, но запомнящо се участие, припомня специализираният сайт Deadline.

Тази година за "Златна палма" в Кан ще се съревновават 21 филма. 11 от тях са дело на режисьори, които никога досега не са участвали в конкурса. Сред тях е германката Валеска Гризебах с "Мечтаното приключение" - копродукция с български актьори, заснета у нас. Други претенденти са режисирани от редовни участници и лауреати в Кан като Педро Алмодовар, Андрей Звягинцев и Хирокадзу Корееда. 

Кинофестивалът ще бъде открит на 12 май с комедията на Пиер Салвадори "Електрическата Венера". Филмът, който ще наследи "Обикновен инцидент" - миналогодишния носител на "Златна палма", ще бъде избран от жури, оглавявано от корейския режисьор Пак Чан-Ук.

Както по-рано бе съобщено, Питър Джаксън и Барбра Стрейзанд ще бъдат удостоени с почетни "палми" - съответно при откриването и закриването на 79-ото издание на форума.

