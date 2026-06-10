Почина легендарният диджей Стивън

Българската клубна сцена загуби един от своите пионери и основоположници – Стефан Крачанов, познат на поколения фенове като DJ Steven. За внезапната кончина споделиха неговите колеги от движението "Метрополис".

"Отиде си DJ Steven. Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката", написаха те във "Фейсбук". "Общуване, което той владееше до съвършенство. Независимо дали пред 80 души в някой клуб, пред 8000 души в зала Фестивална или пред 18 000 на Стрийт парада в княжеската градина. Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче", пишат от "Метрополис".

"Баща ми започна своето небесно парти днес. Сигурна съм, че в Рая не са чували такава музика преди", написа и дъщеря му София Крачанова.

Роденият през 1962 г. Стефан Крачанов започва професионалния си път зад пулта в края на 80-те и началото на 90-те години. В зората на своята кариера той е силно повлиян от класическия американски хип-хоп и артисти като Grandmaster Flash и Afrika Bambaataa. Страстта към грамофоните и перфектната му техника го извеждат до финалите на първия български DMC шампионат през 1993 г., където печели националната титла заедно със своя отбор Tall, Fat & Small. Този успех отваря вратите му към международната сцена и през 1994 г. форматът отвежда Стивън до световните DMC финали в легендарния клуб Ministry of Sound в Лондон.

През същата година той е избран за най-добър DJ на България за първи път. Истинската революция в кариерата му и в родната клубна култура настъпва през 1997 г. Тогава DJ Steven, заедно с Ясен Петров и DJ Smurf (Ивайло Георгиев), основават "Метрополис". Организацията бързо се превръща в най-големия и влиятелен промоутър на електронна музика у нас. Благодарение на неуморната работа на техния екип в България за първи път гостуват световни звезди от електронната сцена като Карл Кокс, Свен Вет, Джон Дигуид и Джеф Милс.

"Аз съм щастлив човек, защото хобито ми е и моя професия. Обикновено това е тайната на успеха, защото, когато правиш нещо, което ти е приятно, обикновено го правиш на 100% без никакви компромиси", казваше Стивън. "След като завърших (инженерство в МЕИ - бел. ред.), трябваше да работя по разпределение, но в петък и събота се изявявах активно като диджей. Тогава това не беше за постоянно, а се свиреше по разни забави. Съвсем случайно един приятел ме покани в неговата така наречена “дискотека от първо поколение” - там хората се веселяха като за последно. Оттам покойният вече Боби Ай ме привлече "Орбилукс" и постепенно за себе си взех решението да се посветя на диджейството", доверява за първите си стъпки ветеранът зад пулта.

В края на 90-те Стивън, под истинското си име Стефан Крачанов, пишеше и за седмичната музикална страница на в. "Сега".

Като ключова фигура на "Метрополис", изявяващ се през годините и под псевдонима Stevo Kurt, той представяше страната ни на емблематични събития в чужбина, включително на легендарния Love Parade в Берлин, както и на сцени във Великобритания, Чехия, Полша и Турция.

"През следващите дни ще съобщим кога ще се състои опелото, за да изпратим Стефан както подобава", пишат още от "Метрополис".