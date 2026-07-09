Отиде си и певицата Бони Тайлър

На 75 години след тежко боледуване почина Бони Тайлър, известна с хитове като Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero и It's a Heartache, съобщи Би Би Си.

В края на април певицата беше приета по спешност в болница близо до дома си във Фаро, Португалия, с перфорация на червата. Първоначално операцията премина успешно и бе съобщено, че се възстановява. В следващите часове обаче състоянието ѝ се влоши, което наложи поставянето ѝ на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. В средата на юни Тайлър бе отново в съзнание, след като прекара около пет седмици в изкуствената кома. "Бони вече не е в кома, но състоянието ѝ остава тежко и тя се лекува в интензивното отделение на болница в Португалия", бе посочено в изявление на мениджмънта ѝ тогава.

Бони Тайлър (погрешно наричана у нас и Бони Тейлър - б.р.), родена като Гейнър Хопкинс, е израснала в общинско жилище в Нийт. Тя се превърна в международна сензация с песента Total Eclipse of the Heart през 1983 г., а 43 години по-късно парчето премина границата от 1 милиард слушания в стрийминг платформата Spotify.

Бъдещата звезда е открита от Роджър Бел в клуб в Суонзи, Уелс. Издава първия си сингъл Lost in France през 1977 г. Пет години по-късно излиза Total Eclipse of the Heart, който прекарва две седмици на първо място в класацията на Великобритания и четири седмици на върха в САЩ. За този свой най-голям хит певицата получава номинация за "Грами", а по-късно е номинирана и за албума Faster Than the Speed of Night и сингъла Here She Comes.

Тайлър също така представи Великобритания на "Евровизия" през 2013 г., но се класира на незавидното 19-о място от 26 участници. А през 2023 г. беше удостоена с Ордена на Британската империя за приноса си към музиката, припомня Би Би Си.