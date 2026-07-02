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Павел Поппандов е новият носител на наградата "Тодор Колев"

Най-добър спектакъл на фестивала стана „Майка Кураж“ на Сатирата, Мая Новоселска бе отличена за женска роля

Днес, 15:20
Павел Поппандов
Булфото
Павел Поппандов

Големият актьор Павел Поппандов бе удостоен със Специалната награда за цялостно творчество от третото издание на Комедийния театрален фестивал „Тодор Колев“, организиран от Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен.

Наградата за цялостен спектакъл спечели „Майка Кураж и нейните деца“ – продукция на Сатиричен театър „Алеко Константинов“, инкасирала вече доста отличия под режисурата на Стоян Радев и с великолепната Албена Павлова в главната роля. Наградата за режисура бе присъдена на Николай Тодоров за спектаклите „Волпоне“ и „Сауна“ от афиша на Театър НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Приза за сценография заслужи Николай Николов за „Дами канят“ на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград. Престижното отличие за визуалния свят на първата театрална адаптация по една от най-обичаните български филмови истории с режисьор Асен Блатечки и с Калин Врачански в образа на неустоимия Яким е признание както за ярката сценографска работа в спектакъла, така и за цялостната концепция, вдъхваща нов живот на любимата творба, коментират от екипа.

Награда за женска роля от комедийния фестивал в Шумен отиде при уникалната Мая Новоселска за превъплъщението ѝ в спектакъла на Теди Москов „Мухи без глави“ на ДТ „Константин Величков“ – Пазарджик, а за мъжка роля – при Ивомир Игнатов-Кени за „Шекспир х 5“ на пловдивската театрална формация „Хенд“. Награда на публиката бе за „Волпоне“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Приз за авторска музика не бе присъден.

Отличието за дебют на непрофесионални участници бе отредено за Мирослав Тънгаров и Камен Стефанов от „Сауна“, също постановка на НАТФИЗ, а това за цялостен спектакъл на непрофесионалисти – за „Седмият ангел“ с режисьор Иван Абаджиев и със студентите от класа на Лилия Абаджиева от Театрален колеж „Любен Гройс“.

За принос към театралното изкуство и професионализъм в екипа на домакините от Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, бяха връчени награди „Мелполет“ на Петър Андреев за най-добър актъор, Антония Велева – за най-добра актриса, Албена Бабева от административния отдел и Олена Феттер – художник от творческия екип зад кулисите.

„Мисля, че фестивалът набира все по-голяма сила и това неимоверно ме радва. А най-много ме радва, че се случва точно в Шумен“, сподели председателят на журито, актрисата Албена Колева – дъщеря на незабравимия Тодор Колев, чието име носи театралният форум, след прегледа на всички спектакли, включени в програмата. Членове на журито, излъчило наградите, бяха още Илия Виделинов, директор на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, и Благой Бойчев – режисьор в театъра.

Наградните статуетки на фестивала
ДКТ Васил Друмев - Шумен Наградните статуетки на фестивала
Калин Врачански и Лора Христова в отличения за сценография спектакъл "Дами канят".
ДТ Никола Вапцаров - Благоевград Калин Врачански и Лора Христова в отличения за сценография спектакъл "Дами канят".
Председателят на журито Албена Колева обявява наградите.
ДКТ Васил Друмев - Шумен Председателят на журито Албена Колева обявява наградите.
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