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Албена Колева ще журира комедийния фестивал "Тодор Колев"

За трета година Шумен ще се превърне в столица на смеха в края на юни

Днес, 15:41
Паметникът на Тодор Колев (1939 - 2013) в родния му град Шумен.
Паметникът на Тодор Колев (1939 - 2013) в родния му град Шумен.

От 26 до 30 юни родният град на Тодор Колев - Шумен - ще посрещне третото издание на Комедийния театрален фестивал, носещ неговото име. Събитието вече се утвърди като един от ярките театрални форуми извън столицата. В продължение на пет дни сцените на ДКТ "Васил Друмев", Младежкия дом и Летния театър ще съберат някои от най-добрите комедийни спектакли, млади артисти, режисьори и публика от цялата страна. Председател на журито на фестивала тази година е дъщерята на Тодор Колев - актрисата Албена Колева, а членове са режисьорът Благой Бойчев и театроведът и режисьор Диа Мантова.

Фестивалът ще бъде открит на 26 юни с две представления още в първата вечер – "Живи и здрави... по документи" на ДТ "Йордан Йовков" – Добрич и "Дами канят" на ДТ "Никола Вапцаров" – Благоевград. В следващите дни зрителите ще могат да гледат спектакли на държавни театри, независими формации и студенти от НАТФИЗ, сред които "Милионерът", "Причини да бъдеш щастлив", "Параноя под наем", "Мухи без глави", "Трима крале", както и редица дипломни и студентски продукции.

Сред безспорните акценти е спектакълът "Майка Кураж и нейните деца" на Сатиричния театър „Алеко Константинов". Постановката е носител на "Икар" и "Аскеер" за главна женска роля на Албена Павлова и рядко излиза от София заради сложната си техническа реализация. Особен интерес предизвиква и "Дами канят", който пренася култовото филмово заглавие на театралната сцена и се радва на огромна зрителска популярност.

Фестивалът, организиран от Драматично-куклен театър "Васил Друмев" – Шумен, в партньорство с "Недеков Арт" и с подкрепата на Министерството на културата и Община Шумен, ще се разшири извън сцената и ще обживее и градските пространства. На 27 и 28 юни пространството пред театъра ще се превърне в артистична зона на открито,  където четирима карикатуристи от различни държави ще рисуват безплатни карикатури за всички желаещи.

На 30 юни един от най-разпознаваемите улични артисти в България – Иво Игнатов – Кени, ще проведе ателие по улична клоунада. След няколкодневна работа участниците ще представят свои етюди пред публика в градска среда и ще покажат силата на физическата комедия и живия контакт с хората.

Финала на фестивала ще сложи концерт на група "Джанго Зе" на 30 юни от 20:30 часа пред театъра. Специалната музикална програма е посветена на творчеството на Тодор Колев и ще върне към живот едни от най-обичаните песни на големия артист, актьор и шоумен.

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