Театър обяви кастинг за ролята на Тодор Колев от „Опасен чар“

Режисьорът Николай Гундеров превръща култовия филм в спектакъл в ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен

03 Апр. 2026
Тодор Колев в култова сцена от филма "Опасен чар", кой ли ще я пресъздаде в театъра?!
Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, обви предстоящо ново заглавие в програмата си и кастинг за главната роля в него. А то ще бъде – ни повече, ни по-малко – непреходната класика "Опасен чар". Емблематичният за кариерата на великия Тодор Колев и за българското кино филм на Иван Андонов от 1984-та ще бъде превърнат в театрален спектакъл от известния режисьор и майстор на интелигентната комедия Николай Гундеров.

По този повод от театъра в родния град на големия актьор обявяват кастинг за актьор, който да изиграе главната мъжка роля – харизматичния измамник Генчо Гунчев, познат с многобройните си самоличности с имена на птици като „Ястребовски“, „Орелски“, „Соколов“ и др. Това ще бъде роля с характер, но и огромно актьорско предизвикателство – за тези, които могат да владеят сцената, изграждайки многопластов образ, отбеязват от екипа на театър „Васил Друмев“ в своята страница във Фейсбук. Крайният срок за кандидатстване е 30 април.

Претендендите трябва да изпратят професионална биография и видео със свой монолог, като част от селектираните видеа ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на театъра, а одобрените кандидати ще бъдат поканени за втори кръг – кастинг на живо. „Ако имаш увереност, талант и дързост – това е твоята роля. Очакваме те!“, обръщат се от театъра към кандидатите за славата на незабравимия комедиант.

Спектакълът по култовия филм трябва да излезе на сцена през следващия театрален сезон. А преди това, от 26 до 30 юни, в Шумен ще се състои третото издание на Комедийния театрален фестивал „Тодор Колев“. Филмът „Опасен чар“ беше прожектиран в града по време на първото издание на фестивала през 2024 г., припомня БТА.

В началото на това лято Шумен отново ще се превърне в столица на смеха, таланта и театралния празник, защото фестивалът вече се утвърди като едно от най-очакваните театралн събития в националния културен календар, изтъкват домакините. Посветен на непреходния талант и харизмата на големия Тодор Колев, фестивалът носи неговия дух – свободен, ярък, човечен и дълбоко свързан с изкуството на смеха, категорични са те. Форумът ще събере някои от най-силните комедийни спектакли, любими артисти и публика от цялата страна.

Комедийният театрален фестивал „Тодор Колев“ има за цел да стимулира създаването и поставянето на качествени комедийни продукции сред българските театрали, студентите от специализираните висши учебни заведения, както и сред непрофесионалисти и любители, за които театърът е призвание, страст и форма на творческо изразяване.

Организаторите отправят покана към професионални театрални трупи и любителски формации от цялата страна да се включат в третото издание на фестивала със свои комедийни проекти. Кандидатстването е отворено в две направления: за професионални спектакли – постановки на държавни, общински и частни театри; за непрофесионални спектакли – на театрални висши учебни заведения и любителски организации.

Фестивалът се утвърждава като пространство, в което комедията излиза отвъд лекотата на жанра и се превръща в мярка за талант, точност и сценично присъствие. Десетки комедийни театрални спектакли вече са били представени на сцената на фестивала, налагайки я като територия за смели театрални експерименти, въображение и автентична връзка с публиката. На една сцена се срещат различни театрални езици, поколения и представи за комедията днес – от класическа театрална игра до по-дръзки и иновативни форми. Именно в това е и силата на фестивала, убедени са организаторите.

 

Част от монолозите на кандидатите ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Шуменския театър.
Ключови думи:

ДКТ Васил Друмев - Шумен, Тодор Колев, Опасен чар, Комедиен театрален фестивал Тодор Колев

