Над 20 жени обвиниха певеца Патрик Брюел в изнасилване

Френската попзвезда Патрик Брюел беше официално обвинен в сряда в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз, след като близо две дузини жени излязоха с обвинения срещу него, някои от които датират от 90-те години на миналия век. Обвиненията бяха повдигнати от съдия в парижкото предградие Нантер. Прокуратурата на Нантер съобщи, че те са свързани с девет жертви и обхващат инциденти между 2010 и 2019 г. Жалбите на още 13 ищци за предполагаеми деяния между 1992 и 2008 г. са добавени към преписката, предадена на следователите, въпреки че "на този етап изглеждат извън давностния срок".

Прокуратурата в Нантер поиска Брюел да бъде оставен в предварителния арест. След близо 48-часов полицейски арест обаче, певецът беше пуснат на свобода при определени условия. Наложена му е забрана да напуска Франция, съобщи АП. Той трябва да предаде паспорта си, да премине през психологическо лечение и да плати парична гаранция в размер на 500 000 евро. Освен това му е забранено да се свързва със своите обвинителки или с членове на техните семейства, както и да посещава салони за масаж, където се твърди, че са извършени част от предполагаемите престъпления.

Самият обвиняем отрича каквото и да е нарушение - миналия месец заяви в публикация в Instagram, че "никога не е принуждавал жена", а адвокатите му съобщиха, че ще "предоставят всички елементи, необходими за доказване на невинността му".

67-годишният Патрик Брюел е значима фигура във френската популярна култура с няколко най-продавани албума и десетки филмови участия. В разцвета на популярността му - период, наречен "Брюелмания" - лицето му е красяло тийнейджърски списания, а запленени фенове са се събирали на адреси в Париж, където се е смятало, че се намира. Той е поредната френска знаменитост, изправена пред следователи, след като Жерар Депардийо беше осъден миналата година на условна присъда от 18 месеца за сексуално посегателство над две жени.

Сред обвинителките на Брюел е Даниела Елстнер, настоящ директор на "Унифранс" - компания, популяризираща френското кино в чужбина, която го обвинява в опит за изнасилване по време на филмов фестивал в Мексико през 1997 г. "Това е истинска първа правна победа за жертвите", каза адвокатката ѝ Жад Дуселен пред Агенция Франс прес (АФП). Сред обвинителките е и телевизионната водеща Флави Фламан, която миналия месец го обвини в изнасилването ѝ през 1991 г., когато е била непълнолетна. Фламан критикува съдебната система пред АФП: "Наистина скандалното е, че преди мен е имало жени, които с месеци и години са се опитвали да бъдат чути, и е било нужно медийното отразяване на жалбата ми, за да се задвижат нещата."

От понеделник продължават да се сипят нови обвинения. Адвокатката Мириам Гедж Беная заяви, че скоро ще бъде подадена жалба за предполагаем опит за изнасилване на 19-годишна в дома на Брюел през 2000 г. Адвокатката Корин Херман съобщи, че две жени са подали жалби за изнасилване срещу него на 27 май и 3 юни. Разследващото издание Mediapart уточни, че жените са бивша "мис", обвиняваща го в изнасилване през 2008 г., и физиотерапевтка, твърдяща за изнасилване през 2000 г.