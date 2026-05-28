Как да се правиш на луд за "незаконен град"

След сряда съществуват два съвсем различни метода на осмисляне на поредната варненска драма, този път касаеща т.нар. "незаконен град".

Първият е на хора, които се хващат за главата, смеейки се, омерзявайки, гледайки и невярвайки на ушите си - как е възможно да се изграждат 3 години над 100 къщи до най-важния морски град, след сеч, вътре или поне на ръба на природен парк, с ток, вода, продадени след широка публична реклама, с вече заселили се семейства, след събиране на данъци, плюс снимки на общинари с инвеститора... и

кметът на същия град изведнъж да се събуди

с прозрение, че 104 обекта върху над 100 декара са построени без разрешение. Разбира се, тия маещи се хора добре разбират (или поне предусещат), че след като дружеството инвеститор е украинско, води се война в Украйна, България е приятелска държава, и украинската посланичка не един път е показвала прекрасни отношения с него (включително го защити сега), то цялата работа хич не е просто варненска, даже не изцяло българска - а много дебела. И не само кметът се прави на луд. Всички тия маещи се хора искат да узнаят истината, каквато е, но отново съзнават или усещат, че никога няма да я научат.

Вторият метод е на управници, чиновници, политици, агитки, платени манипулатори и/или откровени идиоти. Те не търсят истината, знаят я и пропагандират - тяхната си партийна истина. Тя е винаги една и съща - "нашият човек" е невинен или най-малко виновен, за затвор са "другите". 99% в момента от "информациите" по случая са манипулации, защото този тип хора ги разпространяват или просто попиват.

Редовете по-долу са опит за осмисляне чрез първия метод, отчитайки, че цялата истина е непостижима. Институциите също манипулират, при това много. Но ето какво, все пак, може да се каже:

Чадърът е бил не само варненски, разбира се. ДАНС са знаели, прокуратурата, министерства... Но е изключително глупаво да се вярва, че ако е имало покровителство, корупция, са били само от Борисов и/или Пеевски. 5-6 месеца от сагата съвпадат с правителство с премиер Николай Денков (ПП-ДБ), министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков (ПП-ДБ). След сглобката идват два служебни кабинета с премиер Главчев, правителство на Росен Желязков, накрая и кабинет на Андрей Гюров. Въпросното селище не е единственият проект на украинската фирма, тя бързо направи и други по морето. Има офис и заведение на пъпа на Варна, саморекламира се обилно. Прогресът съвпада с периода на войната. Но среща не само

невероятното за България властово и чиновническо гостоприемство

на различни партии, ами... не и пречат и местните бизнес субекти. Те, известно е, са много силни. Реално - дори те чакат разрешение за строеж, а украинската фирма не! Щом всичките български фактори подпомагат или просто са пуснали някой чужд до тях, щом той строи, сече и печели сред толкова много местни антагонистични интереси, и българските писани и неписани правила не важат, най-вероятно значи, че наистина големи, по-скоро външни морков и тояга са в дъното на нещата. Кой и защо - може само да гадаем. Външните фактори едва ли отменят родните корупция и хранителна верига - просто са били по-важни от тях.

А какво се промени? Защо изведнъж след 3 години комплексът в Баба Алино се оказа незаконен, анклав, инвеститорът перач на пари...? Ами, смени се централната власт. Дойде не толкова проукраинско, не толкова атлантическо правителство.

Пренарежда, падат фигури

"Имало е разговор на Борисов и Пеевски с украинския посланик. След този разговор, са предприети действията", каза вътрешният Иван Демерджиев по повод връщането на инвеститора Невзоров от ДАНС у нас, след като малко преди това бе изгонен. Интересно е не намесването на Борисов и Пеевски, а на посланичката Илашчук. Играта е международна!

Всичко по-горе обаче въобще не оневинява Благомир Коцев и администрацията му. Те са били брънка от веригата, чадъра. Да се разяснява защо е виновен един кмет при построяването на 104 незаконни сгради през мандата му, също и след придвижван ПУП от зам.-кмета му и редица други (без)действия, е обидно за интелигентността. Може само да се добави, че тичането пред вятъра, тоест прозренията на кмета ден преди идването на министри на терен, а и "откровенията" му по телевизиите, предизвикват единствено снизхождение -

клетникът, много е загазил!

Наистина много, след като варненската прокуратура днес обяви старт на разследване за "неизпълнение на служебни задължения". Също така следва да се припомни, че обществената потребност от Коцев, ПП (и ДБ) никога не е била да правят малко корупция, малко своеволия, малко некадърност, малко "калинки" - и да ги търпим, щото е по-малко от ГЕРБ и ДПС. Потребността е да не бъдат корумпирани. Кофти е, че не личи да е по-малко.

Друго по темата, като разяснения срещу ширещите се опорки: актовете за търпимост не са разрешения за строеж; борбата на Коцев, ПП и ДБ да акцентират на такива документи от времето на ГЕРБ, а и че няколко градежа почнали тогава, е пропаганда в стил

"ние чак втори оцапахме гащите, макар и доста";

Иван Портних и ГЕРБ имат много грехове за презастрояването на Варна, но в случая - теоретични; в Баба Алино е имало стара почивна база, възможно е част от търпимостта да не е фалшификат, а да касае нея; възможно е също, сочи традицията, много незаконният комплекс финално да се окаже не чак толкова незаконен; афиширайки "действия и мерки", сегашното правителство ще извлече многопосочни дивиденти; министърът на регионалното развитие Шишков и Коцев обещават събаряне на комплекса - но редът изисква да се прави обект по обект - по преписки, процедури, съдилища... - нищо няма да се събори. Пък и хора живеят там, имат си нотариален акт, какво са виновни? Събарянето би било втора варващина.

Накратко:

след толкова дълбока каша и игра,

правенето на луд е единственият изход за всички. Арести, размотаване по съдилища и политически дивиденти накрая ще се разпределят според таланта на участниците.

Няколко думи и за "Защо медиите мълчаха, защо 3 години никой нищо не написа". Първо, "Възраждане" проявяваше отпор. Но кога да вярваме на "Възраждане" - когато лидерът ѝ Костадинов официално съобщава мотиви и искане България да присъедини Бесарабия?! Или призовава да не се ваксинираме, след като депутатите му са? В случая партията е била права, урокът е всеобщ. Второ, във връзка с горното и по принцип - няма българска медия, която да може да отдели месеци, журналисти, да набави юристи, експерти по гори, по ЗУТ и т.н., най-напред - за да отсее кой от стотиците сигнали по морето си струва труда, и после - да направи истинско разследване срещу украинска фирма, пусната тъй великодушно от цялата държава.

Такова е положението. Безрадостно за всички.