Полицията във Варна издирва две деца

Днес, 15:43
Нова тв

Полицията във Варна издирва две деца - брат и сестра, които са в неизвестност от 24 май. 12-годишната Катерина Татова и 11-годишният Кирил Татов са забелязани за последно в морската ни столица към 13:00 - 13:30 ч. в неделя, съобщи Нова тв.

Момичето е с къса коса до раменете. В момента на изчезването си е било облечено с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта.

Момчето е било облечено с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Носело е черна чантичка на кръста.

Властите призовават хората, които разполагат с информация за издирваните деца, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

 

