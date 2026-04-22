"Отвъд". Но къде? За картините на Веселин Чакъров

Всеки образ в новата изложба на варненския художник е философия, проникновеност, разказва история

Днес, 11:42
диян иванов
"Прощаване с еднорога", Веселин Чакъров, фрагмент.

Какъв е пътят "отвъд"? Какво е това "отвъд"? Как се стига там? Може ли чрез красота и нежност приживе? Отговорите дава варненска изложба с живопис.

Художникът е Веселин Чакъров. Изложбата се казва "Безвремие". Може да се види до 5 май в Арт-салона на радио "Варна".

За Кенет Уайт "отвъд" е състоянието, в което съзнанието се слива с мирозданието, разликата между субект и обект изчезва. За Уилям Блейк - истината, където "орелът от бухала се различава". За Чакъров е тогава, когато с нежност достигне добротата на рисуваните образи. След разкриване, сливане, искреност -  доброта. Тя е "отвъд" - дълбоко в душата и времето, с надежда тази приказка да съществува. 

Картините му са кристално чисти, изящни, пречистващи. И от всеки един герой в тях - човек, животно, мистичен образ, е добър. Добър е тигър с блажено дете ("Песни на невинността и на опитността", вариация по Блейк). Такъв е ангелът до розата, момичето при "Студеният вятър на утрото" (по Уайт). Според легенда еднорог може да бъде убит, само примамен от девойка - тъга и доброта, смърт и жребий.

Това е единадесетата изложба на варненеца Чакъров (р. 1972 г.). Във визитката му са илюстриране на множество книги, авторство на комикси, печелил е награди. Както се подразбира, (по)читател е на трансцеденталната литература-философия на Уайт, Блейк (още и Торо, Башо, Бърнс). С Уайт е свързана една невероятно шантава история. За незапознатите: Кенет Уайт е шотландско-френски писател и поет, легенда на съвременния трансцедентализъм. Почина през 2023 г. на 87 години. Около 2 години по-рано Чакъров прикачва на мейл картина, нарисувана по произведенията му ("Студеният вятър на утрото"). Българинът иска тя да стигне до Уайт, но няма връзка с него - той е един от стотиците хиляди почитатели на планетата. Мейлът е на "приятели на приятели" на Уайт, без да ги познава, без да знае имат ли те достъп; активен ли е въобще легендарният мъж на преклонната възраст, спомня ли си България (превеждан е от отдавна починалия Николай Кънчев). Скоро Чакъров получава отговор от самата икона! Чрез електронен контакт създават графична новела (Уайт е съавтор и герой). Това със сигурност е едно от последните произведения на бележитото име, но... новелата до днес не е издадена - понеже не е масова култура.

Масови или не, всяка картина на Чакъров е и философия, и проникновеност, разказва история. На краткото тържество на откриването на "Безвремие" деца спонтанно извадиха тефтерчета да рисуват, а родителите им си тръгнаха усмихнати, може би по-добри. Какво повече?

диян иванов Веселин Чакъров до невероятно красивата "Прощаване с еднорога".
диян иванов Картината "Студеният вятър на утрото", нарисувана по Кенет Уайт и пратена му преди 5 години, в момента също може да се види в Арт-салона на радио "Варна".
диян иванов "Ново небе, нова земя", Веселин Чакъров.
диян иванов "Безвремие" - картината, дала име на изложбата на Веселин Чакъров.
диян иванов "Ангелът и розата", Веселин Чакъров, фрагмент.
диян иванов "Книга с тайни", Веселин Чакъров, фрагмент.
диян иванов "Песни на невинността и на опитността", Веселин Чакъров, фрагмент.
Ключови думи:

Веселин Чакъров, художник, изложба, безвремие, Варна, картини, Кенет Уайт, Уилям Блейк, еднорог

