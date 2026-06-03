Дори мошеник от "Мили Ванили" отказа на Тръмп да пее за 250 години САЩ

Концертът във Вашингтон по случай 250-годишнината от независимостта на САЩ е пред провал, след като дори треторазрядни знаменитости отказват да пеят на организираното от Доналд Тръмп събитие по-късно този месец. Днешният отказ е на Фаб Морван от бившето поп дуо "Мили Ванили", което в началото на 90-те бе уличено за пеене на плейбек и дискредитирано.

"Не съм се записвал" за участие, каза 60-годишният изпълнител пред Си Ен Ен. Само преди дни Морван заяви, че иска да пее на концертите и да обединява хората чрез музиката. Тъй като все повече артисти започнаха да се оттеглят от участие, у него също се породиха съмнения дали да се включи, уточнява ДПА. "През седмицата всичко се превърна в пълен цирк", добави Морван.

Серията от концерти, посветена на юбилейните чествания в американската столица, се подготвя от неправителствена организация, но самите празненства са по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред оттеглилите участието си досега са групата The Commodores и фронтменът на Poison Брет Майкълс. Да пеят на събитието Freedom 250 отказаха и рапърът Young MC, Морис Дей и кънтри певицата Мартина Макбрайд. От самото начало е добре известно защо Тръмп не може да покани истински първокласни музиканти, въпреки значимия исторически повод: президентът и неговите привърженици отдавна са в конфликт с музикалната общност, а Селин Дион, Елтън Джон, Бионсе, Guns 'N Roses и "Фу файтърс" са само малка част от звездите, които отказват музиката им да бъде пускана на изяви на Тръмп. Брус Спрингстийн дори написа песен, в която нарече 47-ия президент на САЩ "окупатор".

Самият Доналд Тръмп допълнително разпали скандала. "Трябва да имаме гигантски митинг "Да направим Америка отново велика" в чест на 250-годишнината, вместо прекалено скъпи певци, които никой не иска да чуе, чиято музика е скучна и които въпреки това не правят нищо друго освен да се оплакват", заяви той в социалната си мрежа "Трут соушъл". И предложи концертите да бъдат заменени с негова политическа реч, като се описа като "атракция номер едно навсякъде по света, човекът, който привлича повече публика от Елвис в зенита си".

Що се отнася до Фабрис Морван, той изгря в края на 80-те години като част от дуото "Мили Ванили" – известни с хитове като Girl You Know It's True и Blame It On The Rain. Но и бързо залезе след скандалното разкритие, че той и сценичният му партньор Робърт (Роб) Пилатус са пели на плейбек, докато други музиканти са записвали вокалите. Пилатус и Морван спечелиха "Грами" през 1990 г. за най-добър изгряващ изпълнител, но призът им бе отнет и бяха дискредитирани, след като стана ясно, че те само си отварят устата, а други изпълняват парчетата на дуото. Двамата издадоха през 1993 г. албум под собствените си имена - Rob & Fab, но той се продаваше слабо, припомня АП. Пилатус почина през 1998 г., докато Морван опита да прави солова кариера и публикува мемоари, които му донесоха номинация за "Грами" за най-добра аудиокнига.

Една от певиците от настоящия състав на "Мили Ванили" - Джоди Роко, междувременно каза за Асошиейтед прес, че нито тя, нито сестра ѝ Линда Роко, нито някой от студийните вокалисти, които са пели под името Milli Vanilli, е бил поканен да участва във Freedom 250. "Сестра ми и аз бяхме шокирани да видим името, под което се изявяваме, сред обявените изпълнители", пише Джоди Роко.