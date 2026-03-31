Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Селин Дион се завръща с 10 концерта в Париж

Канадската певица отправи вълнуващо видеопослание към феновете навръх 58-ия си рожден ден

Днес, 12:53
Момент от видеопосланието на Дион, отправено по време на миналото издание на конкурса "Евровизия" в Базел, Швейцария.
ЕРА/БГНЕС
Момент от видеопосланието на Дион, отправено по време на миналото издание на конкурса "Евровизия" в Базел, Швейцария.

Селин Дион се завръща на сцената след няколкогодишно остсъствие поради сериозни здравословни проблеми. Това съобщи самата прочута канадска певица в емоционално видеопослание, заснето под светлините на Айфеловата кула и излъчено вчера, навръх 58-ия ѝ рожден ден. В него звездата обявява, че от събота, 12 септември, ще изнесе 10 концерта до 14 октомври, обединени под мотото Celine Dion Paris 2026, на Defense Arena във френската столица.

„В последните години във всеки един ден чувствах вашите молитви и вашата подкрепа, вашата доброта и вашата любов. Помогнахте ми по начини, които дори не мога да опиша, и аз съм наистина благословена с подкрепата ви. Тази година за рождения си ден получавам най-хубавия подарък в моя живот…имам възможността да ви видя отново… Чувствам се добре, чувствам се силна, чувствам се развълнувана, естествено – и малко нервна, но най-вече – благодарна съм на всички вас. Обичам ви и до скоро“, казва певицата в обръщението към феновете си.

Celine Dion Paris 2026 ще предложи преживяване на живо с най-големите ѝ хитове както на френски, така и на английски език – мощен трибют към песните, които са определили изключителната ѝ световна кариера в продължение на поколения. Този исторически гастрол поставя Селин Дион сред малкото избрани артисти, които са красили сцената на парижката арена La Défense с голяма серия от концерти. Под творческото ръководство на носителя на множество награди дизайнер на шоута Уило Перон, продукцията обещава да бъде зрелищна и незабравима среща между Селин и нейната публика, предават Rai News и AFP.

Завръщането на певицата вчера беше отпразнувано със светлинен спектакъл на Айфеловата кула, докато някои от най-емблематичните ѝ композиции звучаха на площад „Трокадеро“. Дългоочакваната новина за завръщането на изпълнителката идва след рекламна кампания по улиците на френската столица, която подхрани спекулациите за евентуално завръщане на франкофонската звезда, известна с мощните си балади. Селин Дион, която постигна световен успех в края на 90-те години с My Heart Will Go On (темата от блокбъстъра „Титаник“), беше поставила кариерата си на пауза през 2022 г. по здравословни причини. По това време тя разкри, че е диагностицирана с рядко неврологично разстройство, наречено синдром на скования човек, което причинява силни и болезнени мускулни спазми и не ѝ позволява да пее. Поради диагнозата тя беше принудена първо да отложи, а след това и да отмени турнето си Courage World Tour.

Глобална музикална икона, Селин Дион е една от най-високоплатените изпълнителки на всички времена, благодарение на приходите от продажби на албуми и от турнета. Между 2003 и 2019 г. тя осъществи две исторически резиденции в Лас Вегас, смятани за най-касовите концерти досега. След две години мълчание, първата ѝ поява се състоя по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. с трогателно изпълнение на Hymne à l'amour на Едит Пиаф. Това съживи надеждите на почитателите ѝ да я видят отново на големите световни сцени.

Предварителната продажба на билети за концертите на Дион в Париж ще започне на 7 април, а общата – на 10 април, отбелязва Ройтерс.

Билбордове в Париж със заглавия на хитове на канадската певица предварително подхраниха надежди за завръщането ѝ.
ЕРА/БГНЕС Билбордове в Париж със заглавия на хитове на канадската певица предварително подхраниха надежди за завръщането ѝ.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Селин Дион, синдром на скования човек

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?