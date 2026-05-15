DARA класира България за финала на „Евровизия 2026“

България беше първата страна, която бе обявена за участничка в големия финал на конкурса „Евровизия 2026“ в събота във Виена след току-що приключилия тазвечершен втори полуфинал на конкурса. Държавите, продължаващи в състезанието, бяха съобщавани в произволен ред, но по щастлива случайност българската участничка повтори номера, под който се яви на сцената тази вечер – номер 1. Ще го смятаме за добро предзнаменование. DARA се класира за големия финал с атрактивната си песен Bangaranga, която изпълни с вокално майсторство и чар, подкрепяна на сцената от четирима танцьори.

Музиката и текстът на песента на нашата участничка са създадени от авторитетен международен екип – Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos) с участието на самата Дарина Йотова – DARA.

Другите държави, чиито представители ще видим на финала в събота, излъчени след втората полуфинална вечер, са Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Те се присъединяват към 10-те финалисти от първия полуфинал във вторник: Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. Представителите на Италия и Германия, които пяха във вторник, и на Франция и Великобритания, представили се тази вечер, са финалисти по право като участници от страните основатели на конкурса. Направо на финала отива и актуалният домакин Австрия.

От по-нататъшната надпревара в 70-ото издание на най-големия песенен конкурс в Европа отпаднаха Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино, Черна гора, Латвия, Швейцария, Армения, Люксембург и Азербайджан.