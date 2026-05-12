Израел инвестирал милиони в имиджова кампания покрай "Евровизия"

Разследване на „Ню Йорк Таймс“ разкрива, че Израел е провел координирана, продължила няколко години кампания, за реклама покрай „Евровизия“. Страната е похарчила поне 1 милион долара, като е използвала и средства от пропагандния офис „хасбара“ на премиера Нетаняху. Само за реклами около конкурса в Малмьо през 2024 г. са били изразходвани над 800 000 долара. Хасбара всъщност е комплекс от мерки, движени от няколко израелски институции, „дипломация на публичното мнение“, целта на която е да се представи израелската гледна точка по въпроси на сигурността, конфликта с палестинците и регионалната политика, като се използват медии, социални мрежи и официални говорители.

Израелското правителство е закупило тогава многоезични реклами за гласуването на Евровизия, като дори самият Нетаняху публикува в Instagram графики за гласуването. Посолствата пък оказали натиск върху европейските телевизионни оператори да запазят Израел в конкурса, защото през 2024 г. бяха първите протести срещу войната на Израел в Газа, която избухна след масирана атака на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Включването на Израел сред участващите страни в контекста на войната в Близкия изток се посреща с противоречия, което докара въвеждането на допълнителни мерки за сигурност по време на събитието. Тогава, през 2024 г. кампанията на Израел даде резултат и певицата Еден Голан получи най-много точки за песента си “Ураган“ във втория полуфинал, но във финала остана на 5-о място.

На следващата година - в Базел, Швейцария, Ювал Рафаел се класира на 2-ро място с песента „New Day Will Rise“. Тя получи средни оценки от журито на конкурса, но преди това изпревари всички останали участници в гласуването на зрителите.

В момента ситуацията е следната - Исландия, Ирландия, Нидерландия, Испания и Словения бойкотираха тази година конкурса във Виена заради участието на Израел и този протест се превърна в най-мащабния в историята на шоуто от времето на „Евровизия – 1970“.

Конкретните им мотиви за бойкота са различни и не винаги са ясно изразени. Някои твърдят, че бойкотират конкурса през 2026 г. в знак на протест срещу военната офанзива в Газа, която доведе до смъртта на над 72 000 души, според министерството на здравеопазването в Газа, ръководено от Хамас. Някои телевизионни оператори дори обвиниха израелското правителство в геноцид, което Израел категорично отрича.



