Иран нанесе масирани удари по градове в Израел

Иран нанесе масирани удари по Израел в събота вечерта, при които бяха поразени жилищни сгради в Арад и Димона. При обстрела с балистични ракети има десетки ранени.

Гъст дим се издигна в 25-хилядния град Арад в източната част на Израел след попадение на иранска ракета в район с жилищни сгради. Военни хеликоптери излетяха към Арад, за да помогнат на ранените. Според израелски източници на Clash Report, около 100 души са ранени в града, като има и хора, затрупани под развалините. Болницата в Арад, Южен Израел, обяви извънредно положение, като заяви, че ранените са 64 души. Израелските служби за спешна помощ съобщават, че техните екипи оказват помощ на голям брой пострадали на мястото на инцидента, седем души, сред които 5-годишно момиченце, са в тежко състояние, 11 души са в среднотежко състояние.

Малко по-рано Иран почти изпълни заканата си от началото на март - да удари израелския град Димона, за да предизвика ядрен апокалипсис, тъй като в района е разположен ядреният комплекс на Израел. Балистична ракета стигна в събота вечерта до Димона - тя обаче порази града, който е на 12 км от ядрения комплекс. Разрушена беше сграда в града, отломки от ракетата вероятно са ударили и училище в южния израелски град. Ранени са десетки хора.

Clash Report твърди, че в Димона има 47 ранени, националната служба за спешна помощ говори за 40 ранени. 7 са в спешното отделение на болницата "Сорока". Болницата е приела 12-годишно момче, чието състояние се оценява като "сериозно". Според други източници, има данни за 5 загинали при атаката.

Служители на израелската полиция и граничната полиция бяха изпратени да извършат огледи за отломки, за които се съобщава, че са паднали в региона Негев и в западната част на Галилея, след като ЦАХАЛ прехвана ракетите.

Ядреният изследователски център „Шимон Перес“ – Негев, не е АЕЦ, а изследователски ядрен реактор с тежка вода. Макар официално Израел да твърди, че там се провеждат изследвания в областта на атомната наука, международните експерти са единодушни, че той служи за производство на оръжеен плутоний.

Въздушното пространство над Димона е напълно затворено. Обектът е защитен от многослойни системи за противовъздушна отбрана (включително „Железен купол“ и „Стрела“), тъй като е основна цел в заплахите на Иран и регионалните му съюзници.

Той функционира от средата на 60-те години на миналия век. Светът обаче научи подробности за вътрешността на Димона през 1986 г., когато бившият техник в центъра Мордехай Вануну изнесе снимки и информация пред британската преса, след което бе отвлечен от Мосад и осъден за държавна измяна.

Иран нанесе удар по израелски обект в Димона в отговор на атаката срещу ядрения обект в Натанз, съобщи тази вечер иранската държавна телевизия.

По-рано днес САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, предадоха Ройтерс и ДПА.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е отчетено повишение на нивата на радиация извън обекта.

Това е един от най-важните обекти за обогатяване на уран в страната. Белият дом твърди, че основната цел на войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари, е да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия. Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване.

“Въздушното пространство на Израел е беззащитно. Дошло е времето да пристъпим към изпълнението на следващите предварително изготвени планове”, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф.