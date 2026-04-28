Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зеленски заплаши Израел със санкции

Днес, 14:01
Товарният кораб „Абинск“
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши Израел със санкции, заради приемането на кораб с украинско зърно, представено като руско. 

"Закупуването на крадени стоки е престъпление, включително и зърното, откраднато от Русия. Това не е и не може да бъде законен бизнес. Израел не може да твърди, че не знае какво влиза в пристанищата му", заяви Зеленски. Той напомни, че са предприети всички дипломатически мерки, но въпреки това корабът не е бил спрян.

Става дума за руския товарен кораб (балкър) „Абинск“ (с номер по IMO: 9303869). В средата на април корабът „Абинск“ акостира в израелското пристанище Хайфа с над 43 000 тона пшеница, която е била натоварена от пристанища в окупираните от Русия територии на Украйна.

"Ще наложим санкции на онези, които превозват и печелят от това. Очакваме уважение – и никакви действия, които подкопават нашите отношения", заяви Зеленски.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, Израел

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа