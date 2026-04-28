Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши Израел със санкции, заради приемането на кораб с украинско зърно, представено като руско.

"Закупуването на крадени стоки е престъпление, включително и зърното, откраднато от Русия. Това не е и не може да бъде законен бизнес. Израел не може да твърди, че не знае какво влиза в пристанищата му", заяви Зеленски. Той напомни, че са предприети всички дипломатически мерки, но въпреки това корабът не е бил спрян.

Става дума за руския товарен кораб (балкър) „Абинск“ (с номер по IMO: 9303869). В средата на април корабът „Абинск“ акостира в израелското пристанище Хайфа с над 43 000 тона пшеница, която е била натоварена от пристанища в окупираните от Русия територии на Украйна.

"Ще наложим санкции на онези, които превозват и печелят от това. Очакваме уважение – и никакви действия, които подкопават нашите отношения", заяви Зеленски.