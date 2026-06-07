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Иран поднови ракетните атаки срещу Израел

„Сега ще се обадя на Нетаняху и ще му кажа да не отвръща“, заяви Тръмп

07 Юни 2026
ЕПА/БГНЕС

Иран изпрати две серии с общо 10 балистични ракети срещу Израел. Сирените продължават да звучат в северната част на страната, но засега няма данни за сериозни поражения. Отломки са паднали в Нагария и Тверия. Така бойните действия бяха възобновени за първи път след 8 април.

Израел се закани с ответен удар и затвори летище „Бен-Гурион“ в Тел Авив. В третата четвърт бе прекъснат баскетболният мач от полуфиналната серия на израелското първенство между „Апоел“ Тел Авив и „Апоел“ Йерусалим.

“Днешната атака на Иран срещу Израел е само предупреждение, за да спре еврейската държава ударите си срещу Бейрут, съобщи съветник на аятолах Хаменей. В Керманшах, откъдето излетяха иранските ракети, бе организирано празненство. 

Междувременно държавната израелска телевизионна и радиокомпания „Kan“, позовавайки се на правителствени източници, съобщава, че Израел възнамерява да отвърне на ракетния обстрел от страна на Иран. Израелският министър на националната сигурност Бен-Гвир веднага заяви: „Тази нощ Техеран трябва да изгори“.

Иран, Ирак и Катар затвориха въздушното си пространство. 

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox News, че американската армия е в състояние на бойна готовност. Тръмп коментира иранската атака така: „Моят съвет към Иран: изстреляхте ракетите си, стига вече. Върнете се на масата за преговори и сключете споразумение“. През израелският Channel 12 Тръмп заяви: "Сега ще се обадя на Нетаняху и ще му кажа да не напада Иран в отговор". "Ако Биби им отвърне, нещата просто ще продължат както през последните 47 години, или както през последните 3000 години", обясни още Тръмп.

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Ключови думи:

Израел, Иран

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