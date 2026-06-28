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Кнесетът призна арменския геноцид

28 Юни 2026
Гидеон Саар
BGNES/EPA
Гидеон Саар

Израелският Кнесет одобри предложението на израелския министър на външните работи за признаване на арменския геноцид.
„Това не е „ответна мярка“ срещу откритата враждебност, ужасната реторика и враждебните действия на Турция под ръководството на Ердоган спрямо Израел. Но фактът, че Турция разпространява лъжливи твърдения срещу Израел, не ѝ дава имунитет срещу историческата истина," заяви Гидеон Саар.

Преди това правителството одобри днес единодушно признаването на арменския геноцид - термин, който Анкара отхвърля, съобщи в изявление израелското външно министерство, предаде Франс прес.

"Едно историческо решение: израелското правителство одобри единодушно предложението на външния министър Гидеон Саар за признаване на арменския геноцид", се посочва в изявлението.

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Ключови думи:

Израел, арменски геноцид

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