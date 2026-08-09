Руската „Надежда“ пристигна на буксир в Самсун

Руският кораб „Надежда“, който бе атакуван от украински морски дрон на 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, успешно акостира в Самсун, Турция.

Ро-ро корабът е претърпял сериозни повреди в машинното си отделение. Неспособен да се движи на собствен ход, корабът беше теглен от друг кораба - MIRA.

Стана ясно, че четирима от 13-те членове на екипажа на борда все още се нуждаят от лечение. Други 9 моряци - турски граждани, се завърнаха по-рано със самолет за да се лекуват. Сред ранените турски членове на екипажа са капитанът на кораба Ялчън Шахин, Емирджан Кълъч, палубният офицер Мерт Неджип Кюзюджулар и морякът Фуркан Хардал, всички които в момента се лекуват.

Засега няма официални данни за конструктивните повреди на кораба и за жертви сред моряците.

Ро-ро корабите (от англ. Roll-on/Roll-off) са специализирани за превоз на колесна техника и товари, което ги прави ключов елемент от логистичните маршрути в региона. Черноморският басейн остава зона с висок риск за търговското и транспортното корабоплаване поради зачестилите удари с безпилотни катери.