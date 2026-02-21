Водолазите не намериха изчезналите край Созопол рибари

Водолази не откриха следа от тримата рибари от потъналото източно от Маслен нос, край Созопол риболовно корабче, а тежките метеорологични условия ще позволят евентуално подновяване на търсенето чак в понеделник.

От министерството на отбраната съобщиха, че през нощта са били предислоцирани към военноморска база "Бургас" допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна. За съжаление, и с допълнителните сили тримата не са открити.

"С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена - съобщиха от МО. - Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник."

Вчера водолазен екип и рибари доброволци откриха плавателния съд потънал на около 40 метра дълбочина, като местоположението е на приблизително 7 км от брега между Созопол и Приморско. При първоначалния оглед не беше открита следа от тричленния екипаж, но заради силни подводни течения и намалена видимост бе извършен само частичен оглед. Затова се очакваше днес да има някакъв резултат от претърсването.

Риболовното корабче е било управлявано от 58-годишния капитан Христо Спасов, а на борда са били още 25-годишният му син и още един рибар.