Кораб с трима рибари изчезна край Созопол

Риболовен кораб с трима рибари на него изчезна днес в морската акватория на Созопол. Рано тази сутрин плавателният съд е изчезнал от радарите. Според Maritime.bg, кап. Христо Спасов и двама души от екипажа на риболовен кораб ВН 8112, не са подали сигнал за бедствие. Вълнението на морето в района е било 4 бала с вятър с пориви до близо 20 м/с. Температурата на морската вода е 6 градуса.

Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя. Катери на "Морска администрация" и гранична полиция участваха в издирването без успех. Заради лошото време в операцията не е било възможно да се включат и Военно въздушните сили.

Нос Коракя се намира в защитената територия на резерват Ропотамо. Това е най-издадената източна точка на целия полуостров „Вътрешния Бурун“, който обхваща територията между устието на река Ропотамо и залива Св. Параскева.

От Министерството на транспорта уточниха, че в 11:10 часа днес от Брегови център – Варна постъпва сигналът в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, който към този момент се намира в района на Маслен нос.

След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА „Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на Гранична полиция, която извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.

Фрегата „Дръзки“ от състава на Военноморските сили продължава да извършва обследване на акваторията.

В репортаж на бТВ рибар, познавал екипажа на изчезналия в акваторията на Созопол кораб, обясни, че капитанът е с голям опит, а плавателният съд е бедствал.

„Познаваме се много добре с капитан Христо Спасов. Той е капитан на кораб ВН8212, дългогодишен капитан с голям опит, професионалист. По наша информация корабът е бедствал и в 8:30 ч. е подал сигнал на Гранична полиция, ИАРА. В 8:40 мисля, че е изпратен катер на гранична. Като са пристигнали не е намерено нищо от кораба, нито има разпръснати отломки абсолютно нищо. Молбата ни беше да се изпрати хеликоптер или дронове за нощно виждане, за да може ако е успял капитан Спасов да отвори спасителния плот по някакъв начин - да се намери мястото“, каза рибарят Георги Янчев.