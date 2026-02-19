Открито е нефтено петно от изчезналия край Созопол кораб

БГНЕС Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра. Сонарната система на екипът доброволци не може да засече какво точно има на дъното. Затова ще изпратят координатите на Гранична полиция, за да се направи по-обстоен оглед с помощта и на водолази на място.

Екип от доброволци откри нефтено петно в морето близо до мястото, където се е изгубил сигнала на изчезналия риболовен кораб, предава БНТ.

Следата предполага, че плавателният съд е потънал именно там.

“Нашето издирване около скалите не намери никакви обекти нито хора, но решихме да проверим точката, която ни дадоха, където е изчезнал корабът и там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че е потънал корабът. За хората нищо не мога да кажа, надяваме се да са пуснали някакъв спасителен плот, да ги е отнесло някъде течението и да се намерят живи и здрави”, каза пред БНТ Найден Недев - опитен водолаз, който се включи в акцията по издирването на кораба и тричленния му екипаж.

Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра. Сонарната система на екипът доброволци не може да засече какво точно има на дъното. Затова ще изпратят координатите на Гранична полиция, за да се направи по-обстоен оглед с помощта и на водолази на място.

В спасителната акция участват моторен спасителен катер на Морска администрация и катер на Гранична полиция. В издирването се включи и фрегатата „Дръзки“ от състава на Военноморските сили. Заради влошената метеорологична обстановка вчера не са могли да бъдат използвани въздухоплавателни средства от Военновъздушните сили, предаде Би Ти Ви.

Според рибаря Георги Янчев корабът е потънал изключително бързо – в рамките на около три минути. Като една от възможните версии се обсъжда внезапен инцидент или взрив на борда. По думите му плавателният съд не е потънал при дърпане на трал, тъй като корабът се е прибирал на ход и не е извършвал активен риболов в този момент.

В издирването са се включили и рибари от първото турско пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. Днес се очаква в акцията да се включат още риболовни кораби, които ще извършат обход в близост до българо-турската морска граница.

Операцията по издирването продължава от 8:30 часа тази сутрин. Ще бъдат обходени всички заливи в участъка от Созопол до турската граница. Надеждите са, че ако има отломки или спасителен плот, те ще бъдат забелязани при претърсването. Температурата на морската вода е под 10 градуса, което значително намалява шансовете за оцеляване без спасителен плот и термокостюми.

По-късно днес ще се проведе и доброволен обход на района край Маслен нос с участието на местни рибари и доброволци.

Георги Янчев подчерта, че метеорологичните условия в момента не са подходящи за риболов, но заради кратките срокове и ограниченията за улов на калкан рибарите често са принудени да излизат в морето и при неблагоприятно време.