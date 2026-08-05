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Иран и Оман договориха отварянето на Ормузкия проток

Корабите обаче няма да тръгнат веднага

05 Авг. 2026Обновена

Иран и Оман са се споразумели за географските координати на новия маршрут през Ормузкия пролив, като се подготвя съвместна декларация, съобщи иранското външно министерство.

Заместник-министърът на външните работи на Иран обаче заяви: "Едно от условията за възобновяване на корабоплаването в Ормузкия пролив е изпълнението от страна на Съединените щати на техните задължения по отношение на санкциите, блокадата и замразените активи. Постигането на споразумение с Оман не означава възобновяване на корабоплаването в Ормузкия пролив."

Иран и Оман се приближават до временно споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток, като САЩ се стремят към официално обявяване още днес, съобщи по-рано Axios.

Сделката, която се договаря от няколко седмици, има за цел да възстанови прекратяването на огъня между САЩ и Иран и да поднови преговорите по ядреното споразумение.

Оформящата се сделка би изпълнила някои от исканията на Иран за по-голям контрол върху трафика в Ормузкия проток — контрол, какъвто страната нямаше преди войната.

Според двама регионални източници обсъжданата сделка урежда 60-дневно временно споразумение между Оман и Иран в Ормузкия проток, което би могло да бъде удължено.

Всички влизащи кораби през протока към Персийския залив ще преминават през северен коридор в ирански териториални води.

Всички излизащи кораби през протока към Арабско море ще преминават през южен коридор в омански води, в координация с Иран.

Не се предвижда събирането на такси по време на 60-дневния период.

В средата на протока има мини и страните ще ги разчистят в рамките на 30 дни. След като средният коридор бъде разчистен, той ще се използва за влизащ и излизащ трафик при условията на постоянно споразумение, което предстои да бъде договорено между Оман и Иран.

В Ормузкия проток няма „международни води“ - в най-тясната си точка протокът е широк едва 21 морски мили, а международното право дава право на всяка крайбрежна държава да обяви териториални води до 12 морски мили от брега си. Морското право на ООН (UNCLOS) обаче определя протока като международен и това задължава Иран и Оман да осигуряват свободно преминаване на чуждестранни търговски и военни кораби. 

Представители на Катар, Пакистан и Саудитска Арабия също са участвали в медиаторските усилия, твърдят регионални източници. Белият дом е участвал активно в преговорите, съобщават регионалните източници. През последните дни бяха проведени няколко телефонни разговора между пратеника на Тръмп Стив Уиткоф, иранския външен министър Абас Арагчи и външния министър на Оман Бадр ал-Бусаиди.

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Ключови думи:

Иран, Оман, САЩ

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