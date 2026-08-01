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Надежда Нейнски разкри любопитни детайли за реакцията на Иран за US самолетите

Според нея задачата на външния министър е да гарантира достойнството на България

01 Авг. 2026
Бившият вътрешен министър Надежда Нейнски.
БГНЕС
Бившият вътрешен министър Надежда Нейнски.

Бившият външен министър Надежда Нейнски даде любопитни детайли за реакцията на Иран относно разполагането на американските самолети цистерни в България. 

Във "Фейсбук" пост тя обясни, че след решението от февруари на служебното правителство да предостави военното летище във Враждебна и част от гражданското летище в София за разполагането на машините в рамките на партньорското споразумение със САЩ, от страна на Иран е била изпратена, по думите ѝ, остра дипломатическа нота. По-късно по време на заседание на външните министри в Брюксел, външният министър на Иран Абас Арагчи е поискал разговор с Нейнски. Тя приема, но тогава иранското външно министерство заявява, че иска публичната версия да бъде, че България е инициатор на разговора. Нейнски отказва. На другия ден МВнР вика иранския посланик в София и го информира за официалната позиция по изпратената нота.

В четвъртък стана ясно, че разговор е бил проведен между настоящия външен министър Велислава Петрова и иранския ѝ колега. От външното ни министерство разпратиха лаконично съобщение, че двамата са разговаряли за продължаване на диалога между двете страни, както и за взаимно доверие и сътрудничество. Според съобщение от иранска страна обаче стана ясно, че разговорът не е преминал в приятелски тон. Министър Арагчи е поискал от България спешно да преразгледа решението за самолетите, като е заявил, че "одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база "Безмер" с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни".

"Днес ситуацията се повтаря", пише Нейнски.  Според нея фактът, че този път разговорът се е състоял по инициатива на българската страна дава възможност на Иран "да го представи като извинение от страна на България за взето нейно суверенно решение". "Нещо повече, министър на чужда държава си позволи публично да даде указания на българското правителство какво и как трябва да направи", пише Нейнски.

Засега реакцията на Абас Арагчи остава без институционален отговор. "Въпросът кой иска разговор в дипломацията не е само протоколен въпрос. Той е и политически сигнал, често пъти по-важен от съдържанието на самия разговор", казва Нейнски. И изброява, че това е "сигнал към българското общество– дали е защитен авторитетът на българските институции;  към Иран – дали е изпратен ясен сигнал, че решенията на България не могат да бъдат ревизирани отвън; към съюзниците – дали България последователно отстоява собствените си решения, особено, когато те са свързани със съюзнически ангажименти".  И изтъква, че задачата на външния министър е не просто да води разговори, а да гарантира, че всеки разговор укрепва позицията и достойнството на България.

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Ключови думи:

Иран, България, Велислава Петрова, Безмер

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