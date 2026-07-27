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Радев и службите: Заплаха няма, но засилваме мерките за сигурност

Иран: Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност

27 Юли 2026
Министри и шефове на служби докладват на Румен Радев
Министерски съвет
Министри и шефове на служби докладват на Румен Радев

Премиерът Румен Радев събра министри, съветници и шефове на специални служби на работна среща, след която стана ясно, че заплахи за страната няма, но затова пък ще се засили охраната. Очевидно срещата е заради опасенията на хората от разрешаването на престоя на американски самолети цистерни в авиобаза "Безмер" и заканите на Иран, че всяка подкрепа за САЩ ще бъде наказана.

В срещата са участвали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев,  заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно  изпълняващия задълженията на вакантна длъжност директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов, съобщиха от Министерски съвет. На снимката най-близко до премиера е неговият съветник Пламен Узунов, който е бивш шеф на пловдивската полиция, бивш вътрешен министър, бивш секретар и съветник на Радев във времето, в което той беше президент. Името на Узунов обаче го няма в съобщението.

Представителите на службите за сигурност подчертали, че няма пряка заплаха за сигурността на България, "като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна". Веднага след това се обявява, че са предприети мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.

Преди няколко дни вътрешният министър Иван Демерджиев също даде да се разбере, че охраната навсякъде е засилена. Той обаче отрече това да е заради самолетите в Безмер. 

„Ние при всички случаи променяме протоколите за сигурност, защото средата е такава, че опасностите ескалират, и във всеки един момент надграждаме над тези протоколи. Правим така, че да обезпечим все повече както летището, така и критични инфраструктури. Така че независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим – следим внимателно развитието на този конфликт“, коментира Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи.

Иран: Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност 

Почти по същото време, в което службите бяха при Радев, посолството на Иран пусна пост, в който цитира говорителя на Министерството на външните работи на Иран да казва: "Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази".

"Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.

Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение", посочил още говорителят на иранското МВнР.

 

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Ключови думи:

специални служби, Румен Радев, Безмер

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