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Румен Радев: Ще помагаме финансово на Украйна

Днес, 09:05
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара

България ще помага финансово на Украйна. Това обяви пред журналисти в Анкара премиерът Румен Радев преди да започне срещата на върха на НАТО.

"Редица български правителства подкрепиха системно и всестранно Украйна с и финансова, и медицинска, и хуманитарна, и военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления", обяви българският министър-председател.

Радев приветства решението на страните-членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на алианса. „Днешната среща на върха в Анкара се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и, разбира се, амбицията на европейските страни членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса. Защото конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкия изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност, която изисква системни усилия“, каза премиерът.

Той подчерта стратегическата роля на България в Черноморския регион и необходимостта страната да развива собствените си отбранителни способности: "Специално за България, с укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион.“

По думите му постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от БВП за отбрана трябва да бъде свързано не само с военни способности, но и с инвестиции в ключови сектори.

Радев коментира дори ситуацията с Гренландия. Според него трябва да бъде намерено решение, което да гарантира правото на самоопределение на местното население. „Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. Мисля, че може да бъде намерено рационално решение.“", каза Радев и обяви, че има единна позиция в подкрепа на Дания.

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Румен Радев, Украйна

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