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Лидерите от НАТО подкрепят украинските удари в руския тил

Днес, 09:41
Александър Стуб
Александър Стуб

Лидерите на страните от НАТО подкрепят засилените удари с дронове на Украйна дълбоко в територията на Русия като част от усилията Москва да седне на преговорната маса, заяви финландският президент пред "Файненшъл таймс", като изтъкна, че Киев се намира в най-добрата позиция от началото на войната.

Александър Стуб заяви, че въпреки опасенията от евентуална ескалация на конфликта от страна на Русия, кампанията в Украйна е променила стратегическото мислене на САЩ по отношение на войната и е укрепила преговорната позиция на Киев.

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Ключови думи:

НАТО, Украйна

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