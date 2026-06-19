Полша лиши Зеленски от Ордена на Белия орел

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Президентът на Полша Карол Навроцки лиши президента на Украйна Зеленски от “Ордена на Белия орел” — най-високото отличие в страната.

В края на май Зеленски участва в препогребването на тленните останки на един от лидерите на ОУН-УПА Андрей Мелник и съпругата му София Федак-Мелник. Церемонията по официалното им препогребване се състоя на 25 май 2026 г. на Националното военно мемориално гробище край Киев с пълни държавни и военни почести.

Зеленски кръсти едно от подразделенията на ВСУ на името „Героите на УПА”.

Всичко това възмути Полша.

УПА е Украинска въстаническа армия, която води въоръжена съпротива от 1943 г. срещу нацистка Германия, СССР, Чехословакия и Полша.

Полша обвинява УПА в етническо прочистване - Варшава смята, че до 80000 поляци са били убити от УПА в областите Волиния и Източна Галиция.

„Решението на украинските власти да прославят УПА е не само възмутително, но и неразбираемо и предизвиква дълбоко разочарование“, каза Навроцки.

Украйна също реагира - чрез своя министър на външните работи на Украйна Андрий Сибига. Министърът обяви, че се отказва от полския Командорски кръст в отговор на лишаването на Зеленски от Ордена на Белия орел.

Сибига заяви, че ще върне на Полша Командорския кръст със звезда от ордена „За заслуги към Полша“, с който бе награден през 2022 г.

Според него решението на Полша да лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ е „стратегическа грешка“, от която ще спечели само Москва.