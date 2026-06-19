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Полша лиши Зеленски от Ордена на Белия орел

Украинският министър Сибига пък върна орден на Полша

19 Юни 2026
Орденът на Белия орел
Орденът на Белия орел

Президентът на Полша Карол Навроцки лиши президента на Украйна Зеленски от “Ордена на Белия орел” — най-високото отличие в страната.

В края на май Зеленски участва в препогребването на тленните останки на един от лидерите на ОУН-УПА Андрей Мелник и съпругата му София Федак-Мелник. Церемонията по официалното им препогребване се състоя на 25 май 2026 г. на Националното военно мемориално гробище край Киев с пълни държавни и военни почести. 

Зеленски кръсти едно от подразделенията на ВСУ на името „Героите на УПА”.

Всичко това възмути Полша. 

УПА е Украинска въстаническа армия, която води въоръжена съпротива от 1943 г. срещу нацистка Германия, СССР, Чехословакия и Полша. 

Полша обвинява УПА в етническо прочистване - Варшава смята, че до 80000 поляци са били убити от УПА в областите Волиния и Източна Галиция. 

„Решението на украинските власти да прославят УПА е не само възмутително, но и неразбираемо и предизвиква дълбоко разочарование“, каза Навроцки.

Украйна също реагира - чрез своя министър на външните работи на Украйна Андрий Сибига. Министърът обяви, че се отказва от полския Командорски кръст в отговор на лишаването на Зеленски от Ордена на Белия орел.

Сибига заяви, че ще върне на Полша Командорския кръст със звезда от ордена „За заслуги към Полша“, с който бе награден през 2022 г.

Според него решението на Полша да лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ е „стратегическа грешка“, от която ще спечели само Москва.

Зеленски полуи ордена от предния президент на Полша А̀нджей Дуда.
Зеленски полуи ордена от предния президент на Полша А̀нджей Дуда.
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Ключови думи:

Полша, Володимир Зеленски, Карол Навроцки, Украйна

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