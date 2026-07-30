Украйна обжалва в CAS връщането на Русия в спорта

Националният олимпийски комитет (НОК) на Украйна подаде жалба пред Спортния арбитражен съд (CAS) срещу решението на МОК за възстановяване на правата на Русия за участие в неговите състезания. Руските спортисти бяха "замразени" през 2023 г. в отговор на руското нахлуване в Украйна, но на 7 юли 2026 г. МОК отмени забраната, заявявайки, че тя „вече е неприложима“.

Това решение отваря вратата за руснаците да се състезават под свой флаг и химн на игрите в Лос Анджелис 2028 и е поредната стъпка към връщането на страната в международни състезания, след като през декември 2025 г. МОК предварително препоръча на федерациите да допуснат отново руските и беларуските спортисти под 23 г.

Олимпийският комитет на Украйна обаче твърди, че решението на МОК е „преждевременно“ и „нарушава“ Олимпийската харта.

„Позицията на НОК на Украйна се основава на факта, че решението на МОК бе взето преждевременно и без надлежна проверка дали нарушенията, довели до отстраняването на Русия след жалбата на НОК на Украйна от 6 октомври 2023 г., действително са били отстранени - се казва в изявлението. - Още през 2024 г. CAS потвърди законосъобразността на отстраняването на Руския олимпийски комитет, признавайки, че включването на спортни организации от временно окупираните територии на Украйна нарушава териториалната цялост на НОК на Украйна и разпоредбите на Олимпийската харта. Затова украинската страна смята, че възстановяването на правата на РОК, без реално да са отстранени тези нарушения, е несъвместимо с принципите на международното спортно право и създава опасен прецедент за цялото олимпийско движение.“

Срещу решението на МОК от началато на юли се образува ядро от протестиращи държави, като ред членки на ЕС настояха за ответни мерки и спиране на европейски програми за подпомагане на спортни дейности, свързани с МОК.

Руски и беларуски спортисти се състезаваха като неутрални в Париж 2024 г. и в Милано Кортина 2026. Русия остава с наложена забрана от ФИФА, федерациите по лека атлетика, биатлон и други, докато вече над 10 други международни спортни федерации вдигнаха ограниченията.