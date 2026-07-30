Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна обжалва в CAS връщането на Русия в спорта

Решението на МОК е несъвместимо с принципите на спортното право, обяви украинският олимпийски комитет

30 Юли 2026

Националният олимпийски комитет (НОК) на Украйна подаде жалба пред Спортния арбитражен съд (CAS) срещу решението на МОК за възстановяване на правата на Русия за участие в неговите състезания. Руските спортисти бяха "замразени" през 2023 г. в отговор на руското нахлуване в Украйна, но на 7 юли 2026 г. МОК отмени забраната, заявявайки, че тя „вече е неприложима“.

Това решение отваря вратата за руснаците да се състезават под свой флаг и химн на игрите в Лос Анджелис 2028 и е поредната стъпка към връщането на страната в международни състезания, след като през декември 2025 г. МОК предварително препоръча на федерациите да допуснат отново руските и беларуските спортисти под 23 г.

Олимпийският комитет на Украйна обаче твърди, че решението на МОК е „преждевременно“ и „нарушава“ Олимпийската харта.

„Позицията на НОК на Украйна се основава на факта, че решението на МОК бе взето преждевременно и без надлежна проверка дали нарушенията, довели до отстраняването на Русия след жалбата на НОК на Украйна от 6 октомври 2023 г., действително са били отстранени - се казва в изявлението. - Още през 2024 г. CAS потвърди законосъобразността на отстраняването на Руския олимпийски комитет, признавайки, че включването на спортни организации от временно окупираните територии на Украйна нарушава териториалната цялост на НОК на Украйна и разпоредбите на Олимпийската харта. Затова украинската страна смята, че възстановяването на правата на РОК, без реално да са отстранени тези нарушения, е несъвместимо с принципите на международното спортно право и създава опасен прецедент за цялото олимпийско движение.“

Срещу решението на МОК от началато на юли се образува ядро от протестиращи държави, като ред членки на ЕС настояха за ответни мерки и спиране на европейски програми за подпомагане на спортни дейности, свързани с МОК

Руски и беларуски спортисти се състезаваха като неутрални в Париж 2024 г. и в Милано Кортина 2026. Русия остава с наложена забрана от ФИФА, федерациите по лека атлетика, биатлон и други, докато вече над 10 други международни спортни федерации вдигнаха ограниченията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МОК, Русия, Украйна

Още новини по темата

Москва вече хвали Радев
09 Авг. 2026

Сирия си връща част от контрола върху руските бази
09 Авг. 2026

Турция продава на Украйна ракети през посредник от България
09 Авг. 2026

Индия се отказа от сделката за изтребители Су-57Е от Русия
06 Авг. 2026

България най-после пак има посланик в Украйна
05 Авг. 2026

ГДБОП и Украйна задържаха наркобарон у нас
05 Авг. 2026

Украйна използва все по-често роботи на фронта
05 Авг. 2026

Дрон падна върху плаж в Русия и уби шестима души
03 Авг. 2026

Пропадна общият влак с Румъния и Украйна
31 Юли 2026

Армения плаши руските железници със съд и арбитраж
30 Юли 2026

Руска крилата ракета Х-101 се разби в село в Полша
30 Юли 2026

Защитеният от България руски патриарх издаде книга за ползите от войната
30 Юли 2026

Сенатът на САЩ договори подкрепа за "адските" санкции срещу Русия и Иран
28 Юли 2026

Техеран обвини Украйна в атака срещу ирански кораб в Каспийско море
26 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки