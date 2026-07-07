МОК остави "българския" сноуборд в олимпийската програма

Голямата новина за българските зимни спортове след проведеното заседание на Изпълнителния борд на МОК е, че паралелният гигантски слалом по алпийски сноуборд остава в олимпийската програма за зимните игри през 2030 г. във Френските Алпи.

Това бе обявено от МОК след ключовото заседание, което трябваше да определи окончателно кои спортове и дисциплини остават и кои ще бъдат новите. Решението означава, че България запазва шансовете си да спечели още зимни олимпийски медали, като бронзовият призьор от Милано Кортина 2026 Тервел Замфиров ще може да защитава отличието си.

Алпийският сноуборд е най-успешният за България, тъй като в него Радослав Янков спечели Световната купа, а Малена Замфирова и Александър Кръшняк станаха призьори в различни големи състезания. Той обаче бе под огромна заплаха за изваждане от списъка, заедно със северната комбинация (ски скокове и ски бягане). Последната все пак бе изключена от програмата и в нея няма да има състезания на следващите игри.

"Ключово за решението беше изключителната подкрепа от страна на спортистите за запазване на гигантския слалом в програмата. В кампанията участваха активно и българските сноубордисти - Радо, Тервел, Малена. Речта на Малена, с която спечели наградите за най-добър млад спортист в Европа, бяха посветени именно на тази тема. При решението си МОК отчете и факта, че има както стартове при мъжете, така и при жените, както и че рейтигнъг по време на последните Зимни игри в Милано-Кортина е показал интерес към старта. Това е страхотна новина за България, защото знам колко чакана беше тя и колко усилия полага нашата федерация и треньори за развитието на паралелния гигантски слалом. Имаме невероятен отбор, младо поколение, което може да направи изключително представяне на Алпи 2030", коментира председателят на БОК Весела Лечева.

Другата голяма новина е, че Алпи 2030 ще бъдат първите зимни игри с пълно равенство между половете. Квотите за спортисти ще бъдат разпределени поравно. Очаква се общо 3046 спортисти (1525 жени и 1521 мъже, включително спортистите по ски алпинизъм, предложен от оргкомитета като допълнителен спорт) да се състезават в 126 дисциплини – 56 за жени, 55 за мъже и 15 смесени.

Ще дебютират два нови спорта - фрирайд (свободно каране) по ски и сноуборд и synchro9 (синхронно фигурно пързаляне с по 9 души в отбор) ще се появят за първи път на олимпийска сцена.

Програмата беше одобрена от Изпълнителния борд на МОК след препоръките на Работната група за олимпийската програма (OPWG), която оцени предложенията, внесени от международните спортни федерации и на организационния комитет, който предложи ски алпинизма.

Като цяло бяха предложени на обсъждане общо 26 нови дисциплини. Ръководният орган на МОК накрая реши да добави три нови и общо 16 състезания (сред тях и единичната смесена щафета в биатлона), за да се засили равенството между половете, иновациите и интереса на младите хора, в съответствие с принципите, одобрени през 2024 г.

Включените спортове и дисциплини за Алпи 2030:

>> Биатлон - смесена единична щафета;

>> Фигурно пързаляне: синхронно пързаляне (synchro9);

>> Кънки бягане: отборен спринт за мъже и отборен спринт за жени;

>> Ски и сноуборд: фрирайд със състезания по: ски (мъже), сноуборд (мъже), ски (жени), сноуборд (жени);

>> Ски свободен стил: смесен отборен ски-крос;

>> Сноуборд: смесен отборен паралелен сноуборд;

>> Ски скокове: супер отборно състезание за жени;

>> Ски алпинизъм: индивидуално (мъже и жени), спринт (мъже и жени), смесена щафета.

Ето и пълната програма на Алпи 2030, с всички спортове и дисциплини и квотите за спортисти:

МОК вдигна санкциите срещу Русия

След като през май вдигна санкциите от Беларус, днес Изпълнителният борд на МОК временно отмени и отстраняването на Руския олимпийски комитет (РОК), което беше в сила от 12 октомври 2023 г.

"Решението е взето след задълбочен анализ от страна на Комисията по правни въпроси на МОК, като се взе предвид фактът, че РОК вече не включва сред членовете си регионални спортни организации в територии, попадащи под юрисдикцията на Националния олимпийски комитет (НОК) на Украйна. Освен това РОК потвърди, че не провежда и няма да провежда никакви дейности на тези територии. ИС на МОК ще продължи да следи отблизо ситуацията и си запазва правото да предприеме допълнителни мерки, ако прецени това за необходимо", се казва в официалното изявление на МОК.

МОК добавя, че дали да се провеждат състезания в Русия, да се канят руски държавни служители или да се разрешава показването на руското знаме и химн, е по преценка на всяка отделна международна спортна федерация. МОК обаче "категорично няма да организира свои събития в Русия и ще вземе решение за руското знаме и химн на олимпийските игри в подходящия момент".

В рамките на решението и тъй като вече е започнал квалификационният за летните игри в ЛА 2028 г. и за зимните младежки игри Доломити Валтелина 2028, препоръчителните условия за участие на руските спортисти и отбори вече не са приложими. Целта, според МОК, е да се осигури равен достъп до тези състезания за всички спортисти.

Руският олимпийски комитет е задължен да гарантира, че: „подборът на руските спортисти се основава не само на спортните им постижения, но и на способността им да служат за пример, като зачитат, подкрепят и популяризират мирното общество чрез спорта, както е заложено в Олимпийската харта.“

Освен това всички руски спортисти трябва да отговарят на строги антидопингови изисквания: да бъдат част от национална антидопингова програма, изцяло делегирана на Международната агенция за тестване (ITA); да бъдат тествани многократно преди завръщането им, въз основа на оценка на спортния риск.

"МОК остава напълно солидарен с олимпийската общност на Украйна. Чрез специалния Фонд за солидарност се осигурява финансова и логистична подкрепа (тренировъчни бази, настаняване, оборудване и екипировка). Тази помощ допринесе за успешното участие на Украйна на Игрите в Париж 2024 и Милано Кортина 2026", се казва в изявлението.