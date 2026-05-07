Изпълнителният борд (ИБ) на МОК вдигна олимпийската забрана за Беларус, чийто спортисти бяха под санкции заради съучастието на страната във военното нахлуване на Русия в Украйна.

В изявление след днешното заседание в Лозана, се казва, че ИБ "вече не препоръчва никакви ограничения за участието на беларуски спортисти, включително отбори, в състезания, управлявани от международни федерации и от организатори на международни спортни събития."

С днешното си решение Бордът на МОК отмени и условията за участие на беларуси в управлението на международни федерации, както и за организиране в страната на международни спортни събития.

Каква е причината и защо сега?

Не фона на нарастващата глобална нестабилност и военни конфликти, МОК "трябва да поддържа мисията си да запази основана на ценности и наистина глобална спортна платформа, която дава надежда на света", се казва още в изявлението.

Изтъкват се проведени "широкообхватни дискусии, като част от процеса „Готови за бъдещето“, на които ИБ на МОК още през септември 2025 г. е потвърдил "основното право на спортистите да имат достъп до спорт и да се състезават без политическа намеса или правителствен натиск".

Затова "МОК потвърждава, че участието на спортистите в международни състезания не трябва да бъде ограничавано от действията на техните правителства, включително участие във война или конфликт".

Вдигането на забраната идва точно преди началото на квалификационния период както за летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028, така и за зимните младежки олимпийски игри в Доломитите през 2028 г.

Досега спортисти от Беларус (и Русия) имаха право да участват само като неутрални, и то след като са минали ред проверки, в това число дали са състезатели на клубове под шапката на силови структури в страната и дали са подкрепяли публично руската инвазия в Украйна. За отборните спортове обаче дори и това не бе разрешено и беларуски тимове не бяха допускани на международната сцена.

Защо Русия обаче остава под санции?

Ситуацията, свързана с Руския олимпийски комитет (РОК), е различна, пишат от МОК.

"Комитетът на Беларус е с добра репутация и спазва Олимпийската харта. Въпреки че РОК проведе конструктивен обмен с МОК относно отстраняването му, то остава в сила, а Комисията по правни въпроси на МОК продължава да разглежда въпроса - се казва в изявлението. - ИБ на МОК също така отбеляза със загриженост неотдавнашната информация, която доведе до разследване от Световната антидопингова агенция (WADA) на руската антидопингова система. Поради това ИБ на МОК би искало да получи по-добро разбиране за тази ситуация."