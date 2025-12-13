Медия без
Беларус помилва 123-ма политзатворници, сред които нобелист

В замяна на вдигането на американски санкции

Днес, 17:18
Освободените затворници.
Хочу жить
Освободените затворници.

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва днес 123-ма затворници в замяна на отменянето на американските санкции срещу калиевия карбонат от Беларус, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на неговата канцелария в "Телеграм". В текста се посочва, че помилваните са от различни страни и са били осъдени за различни престъпления, включително шпионаж, тероризъм и екстремизъм. 

Сред освободените са основателят на правозащитната група "Вясна" и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-известните беларуски опозиционери - Мария Колесникова и Виктор Бабарико, потвърди посолството на САЩ във Вилнюс. 

Украинският президент Володимир Зеленски на свой ред съобщи, че петима негови сънародници също са сред освободените, които пристигнаха с автобус в Украйна. 

"Началникът на военното разузнаване Кирило Буданов представи подробности относно подготовката на специална мисия за освобождаване на граждани, задържани в Беларус. Благодарение на дейната роля на САЩ и съдействието на нашите разузнавателни служби около стотина души, включително петима украинци, сега биват освободени", написа Зеленски в "Телеграм".

До сделката се стигна след двудневни преговори между Лукашенко и пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул, отбеляза посолството на САЩ в съседна Литва. 

 

НОБЕЛОВИ РИСКОВЕ

Междувременно в Иран бе задържана лауреатката на Нобеловата награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади. Арестите са извършени по време на възпоменателна церемония в памет на адвоката Хосроу Аликорди в джамия в Машхад. Според официалните данни 46-годишният мъж е починал от сърдечен удар преди няколко дни, но според опозицията причина за смъртта му са наранявания от изтезания, докато е бил задържан. Аликорди – адвокат по човешки права, който представляваше политически затворници, беше много уважаван сред активистите, а смъртта му шокира иранската правозащитна общност. Той бе известен със своя критичен подход към съдебната власт, което го постави в политическия черен списък на ислямската република, отбелязва ДПА. 

53-годишната Мохамади бе освободена от затвора "Евин" в Техеран по медицински причини през декември 2024 г., след което продължи активистката си дейност, като организира протести и се изявява в медии от цял свят. 

