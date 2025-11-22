Медия без
Лукашенко помилва 31 украинци по споразумение с Тръмп

Днес, 13:02
Александър Лукашенко е първи и несменяем президент на Беларус от 20 юли 1994 г.
БЕЛТА
Беларуският президент Александър Лукашенко е помилвал 31 украински граждани и те ще се завърнат в родината си днес. Това заяви прессекретарят на диктатора - Наталия Ейсмонт, цитирана от държавната информационна агенция БЕЛТА.

„В изпълнение на споразуменията, постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и Александър Лукашенко, по искане на украинската страна, с цел създаване на условия за разрешаване на въоръжения конфликт в съседната държава, президентът помилва 31 граждани на Украйна - обяви Ейсмонт. - Буквално сега, в тези минути, се извършва предаването им на украинската страна“.

Тя отбеляза, че помилвани с предишно решение на Лукашенко украинци са извършили криминални престъпления на територията на Беларус.

Наскоро бяха помилвани и двама католически свещеници, като това е станало „по искане на папа Лъв XIV“.

"Действително, държавният глава на 20 ноември помилва двама свещеници - Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осъдени за извършване на тежки и особено тежки престъпления против държавата", потвърди Ейсмонт.

През юни Беларус, отново по искане на Тръмп, освободи 14 политически затворници. Сред тях бе и беларуският опозиционен лидер Сергей Тихоновски. На 11 септември пък литовският президент Гитанас Науседа обяви, че в Беларус са освободени още 52-ма затворници.

Очаква се САЩ пък скоро да отменят санкциите срещу беларуската авиокомпания „Белавия“.

През август Тръмп и Лукашенко проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха както освобождаването на политически затворници, така и "други въпроси". Това стана в навечерието на срещата на върха на лидерите на САЩ и Русия в Анкъридж, Аляска.  В края на септември специалният представител на Тръмп - Кийт Келог, обясни, че преговорите на САЩ с Беларус са предназначени предимно да осигурят канали за комуникация с руския президент Владимир Путин.

