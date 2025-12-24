Медия без
Лукашенко пуснал политически затворници срещу лекарство за отслабване

Днес, 14:36
ЕПА/БГНЕС

Дипломатическият пробив между САЩ и Беларус, който доведе до освобождаването на стотици политически затворници, е настъпил след разговор за лекарство за отслабване, съобщава WSJ.

Всичко започнало от Джон Коул (адвокат на Тръмп), който установява неформален и директен контакт с беларуския лидер Александър Лукашенко. Пробивът започнал от любопитството на Лукашенко за килограмите на Коул. Американецът му обяснил, че е започнал да отслабва, защото вземал Zepbound – инжекционно лекарство за борба със затлъстяването, и дори връчил на диктатора брошура от производителя Eli Lilly. Подобни лекарства не се намират в Беларус, защото страната е под санкции. 

"Лукашенко искаше Вашингтон да облекчи санкциите върху някои от най-печелившите компании в страната му и да помогне за ремонта на президентския му самолет, пише WSJ. В замяна диктаторът бил готов да търгува с единствения ресурс, който има в изобилие: политическите затворници. Американцът Коул веднага му предложил Zepbound и запонал да проучва възможността за организиране на доставки за лична употреба от Лукашенко. 

Миналия месец Лукашенко, който сам се е наричал "последният и единствен диктатор в Европа", освободи 123 затворници, включително нобеловия лауреат Алес Беляцки и опозиционната фигура Мария Колесникова. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, Беларус е освободила над 250 задържани от над 10 държави, сред които поне петима с американско гражданство – едно от най-големите освобождавания на политически затворници след разпадането на комунизма.

В замяна САЩ хвърлят икономически спасителен пояс на неговия режим, един от най-репресивните в света. Вашингтон вдигна санкциите върху калиевия карбонат (поташ) – ключова съставка за торове и важен източник на твърда валута за Беларус, която е третият по големина производител след Канада и Русия. Администрацията на Тръмп също така уреди Boeing да доставя софтуер и резервни части за държавната авиокомпания "Белавия". Като бонус, президентският самолет най-накрая получава закъснели ремонти.

