Лукашенко предложи на Тръмп да вземе беларуските политзатворници

Беларуският президент Александр Лукашенко на практика отряза американския си колега Доналд Тръмп за освобождаването на политическите затворници в страната, предаде радио "Свобода". Неотдавна двамата разговоряха по телефона и Тръмп призова да бъдат освободени 1300 политически затворници. Тогава Лукашенко отбеляза, че в страната действа комисия за молби от затворници, но решенията взима лично той. Тръмп пък обяви, че е имал "забележителен разговор" с Лукашенко, нарече го "силен лидер" и изрази надежда, че скоро ще има решение по освобождаването на 1300 политически затворници.

Сега Лукашенко призна, че темата е повдигната по време на разговора, но "съвсем за кратко".

"Искате 1500-2000? Взимайте ги. Разчитате, че ще пуснем бандити, които са подпалвали, взривявали и са направили самопризнания за това? За да воюват отново срещу нас? Обществеността няма да ме подкрепи", каза Лукашенко.

По данни на правозащитния център "Весна", в Беларус в момента има 1197 политически затворници.

Лукашенко също така анализира ролята на Тръмп в преговорите с руския президент Владимир Путин в Аляска. Според него "никакви конкретни договорености там не можеше да бъдат постигнати", а президентът на САЩ е бил просто "посредник за изясняване на позицията на Русия".