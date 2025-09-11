Медия без
Лукашенко освободи 52-ма политически затворници

Това стана след разговор с пратеника на Доналд Тръмп

Днес, 16:31
Александър Лукашенко
ЕПА/БГНЕС
Александър Лукашенко

Беларуският президент Александър Лукашенко освободи 52-ма политически затворници. Това съобщи президентът на Литва Гитанас Науседа в "Туитър".

"Днес 52 затворници благополучно пресякоха литовската граница от Беларус, оставяйки зад гърба си бодлива тел, решетки по прозорците и постоянен страх. Сред тях са 6 литовци, което е особено важно за мен. Аз съм дълбоко благодарен на САЩ и лично на президента Доналд Тръмп за непрекъснатите усилия за освобождаване на политическите затворници. 52 - това е много. Още повече, че над 1000 политически затворници остават в беларуските затвори и ние няма да спрем, докато и те не излязат на свобода", написа Науседа.

Сред затворниците има 14 чужденци - 6 са от Литва, по двама от Латвия, Полша и Германия, по 1 от Франция и Великобритания.

Някои беларуски политически затворници обаче отказват да напуснат страната и останаха на литовско-беларуската граница. Такъв е Николай Статкевич, който е лидер на партия "Народная громада" и бивш кандидат за президент. Той е прекарал голяма част от живота си по затворите. Режимът на Лукашенко веднъж го осъди, после амнистира, после отново го осъди. Заедно със Статкевич на границата са Владимир Мацкевич, Максим Винярский и Генадий Фединич.

Освобождаването на политическите затворници стана след среща на Лукашенко с Джон Коул, представител на Доналд Тръмп. Това е втората подобна среща. През юни след разговор с Коул Лукашенко освободи няколко политически затворници, сред които и Сергей Тихановски, съпруг на лидера на беларуската опозиция Светлана Тихановская. 

На преговорите сега се е обсъждало по-нататъшно освобождаване на затворниците и възможна "глобална сделка". Едновременно с това САЩ снеха санкциите от авиокомпания "Белавия", действащи от 2023 г.

