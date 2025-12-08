Синът на зам.-кмет на Харков е зверски убит във Виена

21-годишният син на харковския зам.-кмет Серхий Кузмин е бил убит във Виена заради 200 хиляди долара, съобщава изданието Kronen Zeitung.

Според публикацията Даниил Кузмин бил примамен в капан в подземния гараж на луксозния виенски хотел Sofitel от 19-годишен негов сънародник, на когото се доверявал. По време на срещи във Виена Кузмин по невнимание му разказал за състоянието на баща си, съхранявано в т.нар. цифров портфейл.

19-годишният младеж, заедно с друг 45-годишен украинец, след това разработили план за убийство. След жесток побой, за който свидетелстват следите от кръв по стълбището на подземния гараж на луксозния хотел, Даниил в крайна сметка издал на престъпната двойка кода за двата криптопортфейла.

Тежко раненият младеж бил прехвърлен на задната седалка на "Мерцедеса" на баща му.

В тъмната лимузина с полумъртвия Даниил на задната седалка нападателите се отправили към отдалечено място във виенския район Донаущат. Там излели в купето две туби бензин, които 19-годишният по-рано купил от бензиностанция, и подпалили автомобила заедно с все още живия син на политика.

Благодарение на записите от охранителните камери на хотела, следователите от виенската криминална полиция бързо стигнали до следите на двамата заподозрени. След издаването на международна заповед за арест за извършителите, които вече били избягали в Украйна, те били задържани. Там ще се проведе и съдебният процес.

По-късно станало известно, че убийците успели да изтеглят от криптосметките 200 хиляди долара. В момента на задържането у 19-годишния били намерени малко под половината от тази сума - около 100 000 долара.

По неофициална информация 45-годишният нападател е бивш високопоставен служител на Одеската митница, а 19-годишният - син на известен предприемач от Чернивци и доведен син на посланик на Украйна в България.