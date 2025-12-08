Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синът на зам.-кмет на Харков е зверски убит във Виена

Единият от убийците е доведен син на украински посланик в България

Днес, 18:49
200 000 долара са били в криптовалути
Pixabay
200 000 долара са били в криптовалути

21-годишният син на харковския зам.-кмет Серхий Кузмин е бил убит във Виена заради 200 хиляди долара, съобщава изданието Kronen Zeitung.

Според публикацията Даниил Кузмин бил примамен в капан в подземния гараж на луксозния виенски хотел Sofitel от 19-годишен негов сънародник, на когото се доверявал. По време на срещи във Виена Кузмин по невнимание му разказал за състоянието на баща си, съхранявано в т.нар. цифров портфейл.

19-годишният младеж, заедно с друг 45-годишен украинец, след това разработили план за убийство. След жесток побой, за който свидетелстват следите от кръв по стълбището на подземния гараж на луксозния хотел, Даниил в крайна сметка издал на престъпната двойка кода за двата криптопортфейла.

Тежко раненият младеж бил прехвърлен на задната седалка на "Мерцедеса" на баща му.

В тъмната лимузина с полумъртвия Даниил на задната седалка нападателите се отправили към отдалечено място във виенския район Донаущат. Там излели в купето две туби бензин, които 19-годишният по-рано купил от бензиностанция, и подпалили автомобила заедно с все още живия син на политика.

Благодарение на записите от охранителните камери на хотела, следователите от виенската криминална полиция бързо стигнали до следите на двамата заподозрени. След издаването на международна заповед за арест за извършителите, които вече били избягали в Украйна, те били задържани. Там ще се проведе и съдебният процес.

По-късно станало известно, че убийците успели да изтеглят от криптосметките 200 хиляди долара. В момента на задържането у 19-годишния били намерени малко под половината от тази сума - около 100 000 долара.

По неофициална информация 45-годишният нападател е бивш високопоставен служител на Одеската митница, а 19-годишният - син на известен предприемач от Чернивци и доведен син на посланик на Украйна в България. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, Харков, зам.кмет

Още новини по темата

Тръмп усилва натиска върху Зеленски
08 Дек. 2025

Русия и Украйна загубиха 2 млн. души във войната
07 Дек. 2025

НАБУ продължава да разкрива корупция в Украйна
05 Дек. 2025

Русия атакува енергийната инфраструктура на Киев
29 Ноем. 2025

Путин: Точки от мирния план звучат смешно
27 Ноем. 2025

Тръмп, Зеленски и Европа са сигурни: Мирът е близо!
25 Ноем. 2025

Русия и Украйна си размениха тежки удари
25 Ноем. 2025

Украйна: Мирният план е във финален етап на съгласуване
24 Ноем. 2025

Загиналите в Тернопол са вече 33-ма
23 Ноем. 2025

Русия нанесе най-смъртоносния удар в Украйна за последните два месеца
19 Ноем. 2025

Бесарабски българин загина във войната в Украйна
16 Ноем. 2025

Украйна и Русия отново ще разменят военнопленници
16 Ноем. 2025

Великобритания и Украйна започват прозводство на дронове прехващачи
14 Ноем. 2025

Румъния арестува ексдепутат за трафик на оръжие и замеси българин
12 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ